Togo: La société civile s'invite dans la gouvernance locale

9 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le processus de décentralisation est aussi l'affaire de la société civile. Le mouvement Nouveau départ entend jouer pleinement son rôle.

Le processus de décentralisation est aussi l'affaire de la société civile.

Le mouvement Nouveau départ entend jouer pleinement son rôle.

Pour Koami Nyassa Sowou, le président de l'ONG, il est important de miser sur un ancrage local, la proximité citoyenne et la formation, avec l'objectif de faire de chaque acteur un relais crédible des préoccupations des populations.

L'organisation milite pour une décentralisation équitable en dotant les collectivités territoriales de moyens réels pour impulser le développement local.

C'est très bien, mais l'association ne donne pas de pistes concrètes sur ce projet.

