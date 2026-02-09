Togo: Restaurer les terres, protéger l'avenir

9 Février 2026
Togonews (Lomé)

La mise en oeuvre du Projet de reboisement et de création de forêts communautaires dans la région de la Kara est désormais effective avec le lancement de la mobilisation des terres.

L'initiative est portée par le Conseil régional de Kara, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et les acteurs communautaires.

Les opérations en cours consistent à identifier les espaces adaptés aux activités de reboisement, notamment les berges des cours d'eau, les terres impropres à la culture, les flancs de montagnes et certaines forêts sacrées. Ces zones répondent aux exigences techniques et environnementales du projet.

La dégradation du couvert forestier, la pression foncière, le changement climatique et la baisse de la fertilité des sols sont autant de défis à relever.

