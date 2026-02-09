Togo: Akim Djibril en prêt à Bassano FC

9 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le milieu de terrain togolais Akim Djibril vient de s'engager avec Bassano FC, serie D italienne, sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison, assorti d'une option d'achat.

Arrivé en février 2024 à Cittadella (Serie C), Djibril n'a pas réussi à s'imposer durablement dans la rotation. Cette nouvelle étape chez les Giallorossi lui offre une opportunité idéale pour retrouver du rythme et exprimer son potentiel à l'échelon inférieur.

Djibril est attendu pour apporter fraîcheur, maîtrise technique et qualité de passe dans l'entrejeu.

Le Bassano Virtus 55 FC est un club de football italien basé à Bassano del Grappa, en Vénétie. Fondé en 1955, il incarne depuis des décennies le football de proximité, avec une identité forte et un lien étroit avec son territoire.

Bassano n'est plus aujourd'hui un nom familier du football professionnel italien. Mais son histoire, faite de patience, de travail et de résilience, reste celle d'un club respecté. En Vénétie, Bassano demeure un symbole de continuité et de passion sportive, fidèle à ses racines malgré les épreuves.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.