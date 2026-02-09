Togo: Akim Djibril en prêt à Bassano FC

Le milieu de terrain togolais Akim Djibril vient de s'engager avec Bassano FC, serie D italienne, sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison, assorti d'une option d'achat.

Arrivé en février 2024 à Cittadella (Serie C), Djibril n'a pas réussi à s'imposer durablement dans la rotation. Cette nouvelle étape chez les Giallorossi lui offre une opportunité idéale pour retrouver du rythme et exprimer son potentiel à l'échelon inférieur.

Djibril est attendu pour apporter fraîcheur, maîtrise technique et qualité de passe dans l'entrejeu.

Le Bassano Virtus 55 FC est un club de football italien basé à Bassano del Grappa, en Vénétie. Fondé en 1955, il incarne depuis des décennies le football de proximité, avec une identité forte et un lien étroit avec son territoire.

Bassano n'est plus aujourd'hui un nom familier du football professionnel italien. Mais son histoire, faite de patience, de travail et de résilience, reste celle d'un club respecté. En Vénétie, Bassano demeure un symbole de continuité et de passion sportive, fidèle à ses racines malgré les épreuves.