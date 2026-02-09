Sénégal: Assainissement à Tivaouane - Des travaux lancés, des préoccupations soulevées

Les travaux d'assainissement des eaux pluviales ont effectivement démarré en décembre 2025 dans plusieurs localités de la commune de Tivaouane. L'entreprise a anticipé sur les procédures en démarrant les fouilles et la construction de canaux. Le Comité local de suivi, dirigé par le préfet du département, a effectué, le 6 février, une visite de terrain pour constater et recueillir les doléances des populations.

TIVAOUANE - Les travaux de fouilles et de construction des infrastructures d'assainissement des eaux pluviales de Tivaouane avancent à grands pas. Les membres du Comité local de suivi en ont fait le constat, le 6 février, lors d'une visite de terrain avec les responsables de l'entreprise en charge des travaux. En effet, pour respecter les délais, elle n'a pas attendu l'aboutissement des procédures de décaissement de l'avance de démarrage encore moins l'installation du Comité local de suivi pour commencer les travaux. Cependant, ces activités ont occasionné quelques grognes chez les populations des localités de Bayti, Mboubou, Keur Mbaye Guèye, Niankha, Ndiagane, dans les communes de Tivaouane et Chérif Lô.

En se basant sur des indications du programme, l'entreprise a entamé les fouilles et la construction de canaux sur le tracé du projet à l'insu des populations, causant quelques dommages dans les champs, habitations ou parcelles se trouvant sur cet axe qui traverse la ville du nord au sud. Pour une meilleure prise en charge de ce genre de situation, le préfet du département de Tivaouane, Mamadou Guèye, a installé, la semaine dernière, le Comité local de suivi avant d'effectuer une visite de terrain le 6 février.

Sur place, les populations de Bayti, venues avec des bandeaux et des brassards rouges, ont pu dialoguer calmement avec les membres du comité et souligner leurs préoccupations. Des doléances qui tournent autour de la réalisation de pistes de déviation, de la nature des ouvrages hydrauliques à construire ou encore du recensement des impenses. Après la séance d'écoute, les membres du comité ont parcouru tout le tracé du projet jusque dans la zone des vallées qui devant accueillir l'eau des pluies dans des lacs fossilisés. « L'objectif du projet est, d'une part, de doter Tivaouane d'un réseau d'assainissement d'eaux pluviales fiable et, d'autre part, de revitaliser les lacs afin d'utiliser l'eau dans l'agriculture », a rappelé l'autorité administrative.

Selon les responsables du projet et de l'entreprise, cette visite leur permettra de corriger les manquements et d'apaiser les relations avec les populations. Le représentant du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Lamine Diop, a rassuré l'entreprise que « l'avance de démarrage va arriver incessamment à destination puisque le décaissement est déjà fait ». Pour lui, « la première urgence est de disposer du plan directeur de lotissement pour amoindrir les empiétements sur le tracé du projet et les difficultés du côté des populations ».

Ceci permettrait, selon lui, « de s'attaquer aux questions d'impenses qui seront prises en charge puisque c'est un volet prévu par le ministère », a-t-il rassuré. Pour le représentant du Khalife général des Tidianes, El Hadji Malick Sarr, « l'option qui avait été retenue au départ sera maintenue, à savoir recueillir l'eau des pluies et la transférer sur le tracé des fleuves et vallées afin de les revitaliser ».

Ce qu'il faut faire, estime-t-il, « c'est d'aménager des infrastructures hydrauliques capables de canaliser l'eau, pour une réutilisation dans le secteur de l'agriculture, comme cela a été prévu par le ministre ». Le préfet du département s'est réjoui des réponses apportées par le représentant du ministère et les engagements pris par l'entreprise pour corriger les manquements face aux préoccupations des populations. Il a magnifié l'implication du maire de Tivaouane, Demba Diop Sy, qui a pris en charge la réalisation des déviations et s'est engagé à rembourser les propriétaires de terrains qui seront impactés par le projet.