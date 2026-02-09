Sénégal: COUD - Les restaurants universitaires rouvrent après 72 heures de fermeture

Après soixante-douze (72) heures de fermeture, les restaurants universitaires de Dakar rouvrent leurs portes à compter de ce lundi 9 février 2026. L'annonce a été faite par le Directeur du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (COUD), Dr Ndéné Mbodji.

Selon la Direction du COUD, cette reprise s'inscrit dans la continuité des missions sociales de l'État en direction des étudiants. « Cette reprise traduit la volonté de l'État de poursuivre ses missions sociales en faveur des étudiants, notamment en assurant l'accès à la restauration universitaire », a indiqué Dr Ndéné Mbodji.

Toutefois, la Direction du COUD appelle les étudiants à faire preuve de responsabilité afin de garantir un fonctionnement normal et durable des œuvres sociales. « Le COUD appelle l'ensemble des étudiants à davantage de responsabilité afin de garantir le fonctionnement normal et durable des œuvres sociales », a précisé le Directeur.

À cet effet, la Direction rappelle une règle essentielle du dispositif de restauration universitaire. « Le paiement des tickets de restauration est obligatoire », souligne le COUD, insistant sur le respect strict des dispositions en vigueur.

Dr Ndéné Mbodji dit ainsi compter sur « la collaboration et la compréhension de tous les étudiants pour le strict respect du règlement » afin d'assurer la pérennité du service de restauration universitaire.