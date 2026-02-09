Sénégal: Chelsea - Mamadou Sarr peut évoluer aux trois postes en défense, selon Liam Rosenior

De retour à Chelsea après l'interruption de son prêt à Strasbourg lors du mercato hivernal, Mamadou Sarr retrouve un club où son potentiel est clairement identifié. L'entraîneur des Blues, Liam Rosenior, n'a pas caché sa satisfaction de pouvoir compter sur le jeune défenseur sénégalais, tout en soulignant les exigences élevées qui l'attendent.

Dans un entretien accordé au site officiel de Chelsea, le technicien de 41 ans a salué le choix du club. « Je suis ravi qu'il soit parmi nous et je remercie les directeurs sportifs et les propriétaires d'avoir soutenu ce que je considérais comme la bonne décision pour nous et pour lui dans sa carrière », a-t-il déclaré.

Liam Rosenior a également mis en avant la progression du joueur, observée aussi bien en club qu'en sélection. « Je constate une progression chez Mamadou, même lors de sa performance en finale de la CAN. Je vois une progression physique et une progression tactique. De plus, c'était un secteur du terrain que nous pouvions renforcer », a-t-il expliqué.

Toutefois, l'entraîneur de Chelsea a tenu à rappeler que le défenseur devra s'imposer dans un effectif très concurrentiel. « Il aura sa chance, mais il sait qu'il devra se battre pour l'obtenir car nous avons beaucoup d'excellents défenseurs centraux dans notre groupe », a prévenu Rosenior.

L'un des atouts majeurs de Mamadou Sarr réside cependant dans sa polyvalence. « Si vous regardez la polyvalence de nos défenseurs, Trevoh Chalobah peut jouer aux trois postes, Wesley Fofana peut évoluer à droite ou dans l'axe, Mamadou peut jouer aux trois postes, Josh Acheampong aussi. J'apprécie cette flexibilité, surtout dans notre construction du jeu », a-t-il détaillé.

Pour Rosenior, le défenseur sénégalais ne se limite pas à un seul rôle. « Je ne dis pas qu'un joueur est juste un défenseur central, droit ou gauche. Mamadou peut jouer à tous les postes et le faire à un très haut niveau », a-t-il conclu, une polyvalence déjà démontrée en équipe nationale du Sénégal et lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Maroc.