Sénégal: « Isma, s'il te plaît, marque ! » - La méthode Glasner pour relancer Ismaïla Sarr

Ismaïla Sarr a mis fin aux doutes de la plus belle des manières. En inscrivant l'unique but de la rencontre face à Brighton (0-1), ce dimanche, l'attaquant sénégalais a offert à Crystal Palace une victoire précieuse, mettant un terme à une série de douze matchs sans succès toutes compétitions confondues.

Déjà buteur sur penalty contre Nottingham Forest (1-1) la semaine précédente, Sarr n'avait toutefois plus marqué dans le jeu depuis novembre. Un manque d'efficacité que son entraîneur, Oliver Glasner, attribuait en partie à un excès d'altruisme.

En conférence de presse, le technicien autrichien est revenu sur plusieurs situations similaires observées ces dernières semaines. « C'est drôle, parce qu'après le match contre Forest, alors que nous analysions une excellente action construite par Dean Henderson, où on lui a fait une passe et qu'il s'est retrouvé dans une zone similaire en première mi-temps, il a essayé de faire une passe, mais aurait pu tirer », a expliqué Glasner.

L'entraîneur des Eagles assure avoir insisté sur ce point à plusieurs reprises. « On a vécu une situation similaire contre Chelsea, et en revoyant le match contre Brighton en novembre, on a constaté la même chose : il n'a pas conclu une occasion en or et je lui ai juste dit : "tire !" »

Cette semaine encore, le message a été répété à l'entraînement. « Franchement, cette semaine à l'entraînement, c'était pareil et il a encore fait une passe. J'étais furieux, j'étais presque à genoux sur la pelouse et je lui ai crié : "Isma, s'il te plaît, marque !" »

Un appel entendu par l'international sénégalais. Face à Brighton, Sarr a tenté sa chance à deux reprises : « Aujourd'hui, il a tenté sa chance deux fois : une fois, il a raté, la deuxième fois, il a marqué. Il a été récompensé, et nous aussi. Nous savons qu'il peut et qu'il va nous aider à marquer des buts », s'est réjoui Glasner.

Avec ce dixième but de la saison, Ismaïla Sarr confirme son importance dans le dispositif de Crystal Palace et semble avoir retrouvé le chemin de l'efficacité.