Sénégal: « Isma, s'il te plaît, marque ! » - La méthode Glasner pour relancer Ismaïla Sarr

9 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

Ismaïla Sarr a mis fin aux doutes de la plus belle des manières. En inscrivant l'unique but de la rencontre face à Brighton (0-1), ce dimanche, l'attaquant sénégalais a offert à Crystal Palace une victoire précieuse, mettant un terme à une série de douze matchs sans succès toutes compétitions confondues.

Déjà buteur sur penalty contre Nottingham Forest (1-1) la semaine précédente, Sarr n'avait toutefois plus marqué dans le jeu depuis novembre. Un manque d'efficacité que son entraîneur, Oliver Glasner, attribuait en partie à un excès d'altruisme.

En conférence de presse, le technicien autrichien est revenu sur plusieurs situations similaires observées ces dernières semaines. « C'est drôle, parce qu'après le match contre Forest, alors que nous analysions une excellente action construite par Dean Henderson, où on lui a fait une passe et qu'il s'est retrouvé dans une zone similaire en première mi-temps, il a essayé de faire une passe, mais aurait pu tirer », a expliqué Glasner.

L'entraîneur des Eagles assure avoir insisté sur ce point à plusieurs reprises. « On a vécu une situation similaire contre Chelsea, et en revoyant le match contre Brighton en novembre, on a constaté la même chose : il n'a pas conclu une occasion en or et je lui ai juste dit : "tire !" »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette semaine encore, le message a été répété à l'entraînement. « Franchement, cette semaine à l'entraînement, c'était pareil et il a encore fait une passe. J'étais furieux, j'étais presque à genoux sur la pelouse et je lui ai crié : "Isma, s'il te plaît, marque !" »

Un appel entendu par l'international sénégalais. Face à Brighton, Sarr a tenté sa chance à deux reprises : « Aujourd'hui, il a tenté sa chance deux fois : une fois, il a raté, la deuxième fois, il a marqué. Il a été récompensé, et nous aussi. Nous savons qu'il peut et qu'il va nous aider à marquer des buts », s'est réjoui Glasner.

Avec ce dixième but de la saison, Ismaïla Sarr confirme son importance dans le dispositif de Crystal Palace et semble avoir retrouvé le chemin de l'efficacité.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.