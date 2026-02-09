Sénégal: Pétrole brut - Repli de 16,0% des cours mondiaux en décembre 2025

En décembre 2025, les cours mondiaux du pétrole brut (moyenne Wti et Brent), exprimés en dollar des Etats-Unis, ont accentué leur baisse.

«En effet, ils se sont repliés de 16,0%, en glissement annuel, après une diminution de 14,3% notée un mois plus tôt », renseigne la Bceao dans son « Bulletin mensuel des statistiques ». Hormis l'or (+63,2%), ajoute l'institution, les prix internationaux des autres principales matières premières exportées par les pays de l'Uemoa ont enregistré un recul durant le mois sous revue.

En effet, informe la Bceao, il est relevé un repli des cours pour le cacao (-43,9%), le caoutchouc (-23,5%), le café (-19,3%), la noix de cajou (-14,4%) et le coton (-7,7%). Pour sa part, l'indice des prix des produits alimentaires importés par les Etats membres de l'Union a maintenu son rythme baissier à 27,6% en décembre 2025, tout comme le mois précédent, en lien avec la réduction des tarifs du riz (-40,0%), du sucre (-31,9%), du lait (-17,7%) et de l'huile (-7,2%), atténuée par la hausse de 7,2% du prix du blé.

Les principaux indices boursiers internationaux ont progressé en décembre 2025. Il est constaté un renforcement substantiel pour le Nikkei (+26,2%), le DAX (+23,0%), le Ftse 100 (+21,5%), le Nasdaq Composite (+20,4%), l'EuroStoxx 50 (+19,0%), le Standard & Poor's 500 (+16,4%), le Dow Jones Industrial (+13,6%) et le CAC 40 (+10,4%). Ce regain de dynamisme s'explique par l'anticipation de baisses de taux directeurs au niveau des principales banques centrales des pays avancés, ainsi que de meilleures perspectives économiques.

Sur le marché des changes, la monnaie européenne s'est appréciée, sur un an (+6,4%). L'euro s'est, en particulier, renforcé par rapport au dollar américain (+12,7%), au yen japonais (+11,9%), au yuan chinois (+8,8%) et à la livre sterling (+5,5%).

À l'exception de la Banque centrale européenne (Bce), qui a maintenu son taux directeur inchangé, les principales banques centrales des pays avancés ont imprimé une nouvelle orientation à leur politique monétaire en décembre 2025. A cet effet, la Réserve Fédérale (Fed) des États-Unis a, lors de sa réunion du 10 décembre 2025, baissé de 25 points de base (pdb) son taux directeur. La Banque d'Angleterre (BoE) a diminué de 25 pdb son principal taux à compter du 18 décembre 2025. Quant à la Banque du Japon (BoJ), elle a relevé son taux de 25 pdb le 19 décembre 2025.