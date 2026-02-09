Sénégal: Tournée économique - Le président Bassirou Diomaye Faye inspecte le chantier Kidira-Bakel

En début de matinée du 6 février 2026, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé le deuxième jour de sa tournée économique par une visite à Kidira du chantier de la route Kidira-Bakel, infrastructure majeure du corridor Tambacounda-Kidira-Bakel.

Selon la Présidence de la République, ce projet structurant s'inscrit dans les travaux de réhabilitation des nationales 1 et 2, sur un linéaire total de 250 kilomètres, dont 65 km pour le tronçon Kidira-Bakel. Il mobilise un investissement global de plus de 116 milliards de francs CFA et vise à améliorer durablement la mobilité, la sécurité routière et l'accès des populations aux services sociaux et économiques.

Au-delà de la route, renseigne la même source, le projet intègre des aménagements connexes à fort impact territorial : - 200 km de pistes rurales pour désenclaver les zones de production ; - des voiries urbaines à Kidira et Bakel ; des ouvrages de drainage, de la signalisation et des parkings pour gros porteurs ; - l'éclairage public dans plusieurs localités ; - la construction d'infrastructures sociales (cases et postes de santé, maternités, écoles, forages et équipements communautaires).

«Sur le plan de l'emploi, le chantier a déjà permis la création de 1 373 emplois, dont 62 % d'emplois locaux, illustrant de manière concrète le lien entre infrastructures, insertion professionnelle et développement local », précise la Présidence de la République.

Selon la même source, en se rendant à Kidira en début de matinée, le Chef de l'État réaffirme une orientation politique claire : faire du désenclavement un levier de souveraineté, d'équité territoriale et de création d'emplois, en cohérence avec l'engagement de faire de 2026 l'année de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire et avec la vision Sénégal 2050. «Cette étape traduit une conviction forte : connecter les territoires, c'est libérer leur potentiel économique et renforcer l'unité nationale », a indiqué la Présidence de la République.