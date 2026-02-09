Sénégal: Tournée économique - Le président Bassirou Diomaye Faye inspecte le chantier Kidira-Bakel

9 Février 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

En début de matinée du 6 février 2026, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé le deuxième jour de sa tournée économique par une visite à Kidira du chantier de la route Kidira-Bakel, infrastructure majeure du corridor Tambacounda-Kidira-Bakel.

Selon la Présidence de la République, ce projet structurant s'inscrit dans les travaux de réhabilitation des nationales 1 et 2, sur un linéaire total de 250 kilomètres, dont 65 km pour le tronçon Kidira-Bakel. Il mobilise un investissement global de plus de 116 milliards de francs CFA et vise à améliorer durablement la mobilité, la sécurité routière et l'accès des populations aux services sociaux et économiques.

Au-delà de la route, renseigne la même source, le projet intègre des aménagements connexes à fort impact territorial : - 200 km de pistes rurales pour désenclaver les zones de production ; - des voiries urbaines à Kidira et Bakel ; des ouvrages de drainage, de la signalisation et des parkings pour gros porteurs ; - l'éclairage public dans plusieurs localités ; - la construction d'infrastructures sociales (cases et postes de santé, maternités, écoles, forages et équipements communautaires).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

«Sur le plan de l'emploi, le chantier a déjà permis la création de 1 373 emplois, dont 62 % d'emplois locaux, illustrant de manière concrète le lien entre infrastructures, insertion professionnelle et développement local », précise la Présidence de la République.

Selon la même source, en se rendant à Kidira en début de matinée, le Chef de l'État réaffirme une orientation politique claire : faire du désenclavement un levier de souveraineté, d'équité territoriale et de création d'emplois, en cohérence avec l'engagement de faire de 2026 l'année de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire et avec la vision Sénégal 2050. «Cette étape traduit une conviction forte : connecter les territoires, c'est libérer leur potentiel économique et renforcer l'unité nationale », a indiqué la Présidence de la République.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.