Sénégal: Les prix à la consommation ont connu léger repli en octobre 2025

Les prix à la consommation ont enregistré une légère baisse en octobre 2025. Selon l'Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC), ils se sont repliés de 0,2 % par rapport au mois de septembre, traduisant une modération des tensions inflationnistes sur la période.

Cette évolution mensuelle s'explique essentiellement par la diminution des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, en recul de 0,8 %. Ce poste, qui occupe une part importante dans le panier de consommation des ménages, a ainsi contribué de manière significative à la baisse globale de l'indice. En revanche, en glissement annuel, les prix à la consommation affichent une hausse de 1,9 % en octobre 2025. Ce niveau d'inflation demeure relativement contenu, reflétant une évolution modérée des prix sur un an, dans un contexte marqué par des ajustements sectoriels et une certaine stabilisation des marchés.