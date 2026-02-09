Burkina Faso: Pèlerinage diocésain 2026 - A Yagma, les fidèles chrétiens prient pour la paix au Burkina

Les fidèles chrétiens ont effectué, hier dimanche 8 février 2026, à Ouagadougou, le pèlerinage diocésain au sanctuaire Notre Dame de Yagma. Cette célébration marque également le lancement du jubilé des 125 ans d'évangélisation de l'archidiocèse de Ouagadougou.

Les fidèles chrétiens de Ouagadougou et d'ailleurs ne se sont pas faits prier pour participer massivement au pèlerinage diocésain. Par milliers, ils ont rejoint le sanctuaire Notre Dame de Yagma, hier dimanche 8 février 2026. Cette célébration marque également l'ouverture du jubilé des 125 ans d'évangélisation de l'archidiocèse de Ouagadougou (1901-2026) et les 25 ans de la province ecclésiastique de Ouagadougou (qui comprend les diocèses de Ouagadougou, Ouahigouya, Koudougou, Kaya, Manga).

La célébration, présidée par Monseigneur Prosper Kontiebo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, a été marquée par des prières, louanges et des adorations. Les chrétiens ont prié pour les malades, les victimes du terrorisme et les efforts de développement au Burkina.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'agissant du jubilé des 125 ans d'évangélisation dans l'archidiocèse de Ouagadougou, il sera commémoré autour de plusieurs activités qui s'étaleront durant toute l'année. Le thème : « 125 ans de l'évangélisation à Ouagadougou : Rendons grâce au Christ, fondement de notre foi et de l'espérance du monde » constitue pour Monseigneur Kontiebo, un temps de rendre grâce pour les bienfaits de l'Evangile et d'engagement à poursuivre la mission. Cependant, Il a émis la nécessité d'une nouvelle évangélisation qui répond aux défis actuels du monde.

« Nous devons être du sel et des lumières. Nous devons nous engager pour la réconciliation et la paix dans notre pays. Nous devons être une Eglise qui console, qui soigne... », a-t-il lancé. Et d'inviter les fidèles à prier pour la cohésion sociale, la paix, le bonheur et la prospérité au Burkina. Il a enfin traduit sa joie et sa reconnaissance à tous ceux qui ont soutenu l'Eglise Famille de Ouagadougou dans cette organisation. Il a dit enfin sa gratitude aux forces de défense et de sécurité qui, en plus de leurs efforts dans la sécurisation du pays, ont offert au sanctuaire une statuette de Saint Michel Archange.

Le Nonce apostolique du Burkina, Monseigneur Eric Soviguidi, tout en saluant la qualité de l'organisation, est reconnaissant aux responsables de la province ecclésiastique de Ouagadougou pour l'avoir invité à ce pèlerinage. «Je dirai au Pape Leon XIV que l'Eglise au Burkina est vivante et que la semence que les missionnaires ont semée dans le coeur des fils du pays, il y a 125 ans porte beaucoup de fruits prometteurs. En outre, le Pape me charge de vous dire tout son amour et sa fraternité », a-t-il laissé entendre.

Revenant sur les 25 ans de la province ecclésiastique, l'évêque modérateur, Alexandre Bazié, a rappelé que plusieurs solutions ont été proposées face aux défis qui se posent après des réflexions et concertations autour de l'archevêque.

« Pendant 25 ans, des thèmes divers qui aident les chrétiens à vivre ont été abordés par les membres », a-t-il indiqué. Un des thèmes les plus importants abordés selon lui, est la question des funérailles chrétiennes. « L'idée de regrouper les funérailles en une date se justifiait par le souci de réductions des dépenses. Malheureusement, on a assisté à une sorte de concurrence. Alors à l'issue d'une rencontre en novembre 2023, les évêques ont décidé de ne plus rendre obligatoire la célébration des deuxièmes funérailles. Le jour des obsèques, on célèbre en même temps la messe de requiem et les funérailles chrétiennes et il n'y a plus d'autres célébrations. On va faire en sorte pour que cette pratique puisse être mieux comprise », a-t-il détaillé.

Adama SEDGO

https://www.sidwaya.info/wp-content/uploads/2026/01/SPOT-CORIS-ASSURANCE-BONNE-ANNEE-2026-1.mp4