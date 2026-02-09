Burkina Faso: Enseignement supérieur - Le Centre universitaire de Gaoua devient «Université Sib Sié Faustin"

9 Février 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par DCRP /MESRI

Le Conseil des ministres du jeudi 5 février 2026 a adopté un rapport relatif à un projet de décret portant érection du Centre universitaire de Gaoua (CUG) en université pleine avec pour dénomination: « Université SIb Sié Faustin » (U2SF).

Après 8 années de fonctionnement, le Centre universitaire de Gaoua (CUG) a connu une croissance soutenue de ses effectifs et de ses activités d'enseignement et de recherches. En effet, de 2017 à 2025, le nombre d'étudiants et celui des enseignants permanents sont passés respectivement de 165 à 1 166 et de 02 à 37. En outre, le CUG prévoit d'accueillir environ 2100 nouveaux bacheliers et 44 enseignants permanents par an à l'horizon 2028. Cette évolution indique une maturité académique et institutionnelle de l'établissement qui est désormais apte à assumer la mission d'une université.

L'érection du Centre universitaire de Gaoua en université pleine s'inscrit également dans un contexte de redéfinition de la politique éducative nationale bâtie autour de l'Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ). Ce changement contribuera, entre autres, à répondre efficacement à la demande de formation de plus en plus forte, améliorer la gouvernance universitaire, atteindre les objectifs de diversification, de professionnalisation et de qualité de l'enseignement supérieur fixés par le gouvernement.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.