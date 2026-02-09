Burkina Faso: Centre médical militaire de Dédougou - Le ministre Emile Zerbo inaugure un bloc médical d'hospitalisation

Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, accompagné de son collègue ministre d'Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, a inauguré officiellement un bloc médical d'hospitalisation et de soins au profit du Centre médical militaire de Dédougou, le vendredi 6 février 2026, au sein du camp Nazi Boni.

Le Centre médical militaire de Dédougou s'est agrandi en capacité et en qualité d'accueil de ses patients, dont les soldats blessés au front de la lutte contre le terrorisme. Il a, en effet, bénéficié d'une nouvelle bâtisse médicale moderne et adaptée pour offrir une prise en charge sanitaire « appropriée et digne de ceux qui veillent sur la sécurité et la stabilité de notre pays et nous protègent », mais aussi à la population de la cité du Bankuy. Ce joyau, inauguré le vendredi 6 février 2026, est la matérialisation d'un engagement et d'une promesse faite le 9 mai 2025 par le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo.

Ce jour-là, il avait, au détour d'une visite des blessés en soins dans ledit centre, constaté des conditions d'hospitalisation peu reluisantes. Mesurant l'urgence d'agir, il lui était apparu nécessaire de construire une infrastructure adaptée pour servir de salles de soins et d'hospitalisation en vue d'offrir à ces combattants un cadre de prise en charge sanitaire plus humain. Moins d'une année après, la volonté exprimée a accouché d'un bloc infrastructurel médical d'une valeur de 74 314 979 F CFA au profit de la garnison de Dédougou. Il a été érigé sur une superficie de 285 m². Il se compose d'une salle de garde, d'une salle de soins, d'une salle de consultation, de deux autres d'hospitalisation de 10 lits chacune et d'un local technique. Le bâtiment qui jouxte l'ancien centre médical comprend également des blocs de toilettes, d'un hall d'attente et de deux terrasses à l'avant et à l'arrière.

Un engagement au service de la Nation

Le ministre d'Etat, Emile Zerbo, avant de remettre les clés de l'infrastructure au ministre d'Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, Célestin Simporé, a souligné que la réalisation est l'oeuvre collective du personnel du Ministère de l'Administration territoriale et de la mobilité (MATM). Le ministre Zerbo a relevé que cette initiative citoyenne et patriotique a vu le jour grâce aussi à l'accompagnement et au soutien de Me Soumaïla Dakuo. Ce dernier a confié que ce geste porte en lui des valeurs de solidarité, de responsabilité et d'engagement au service du pays.

Il a salué le « leadership éclairé » du ministre Zerbo dont la vision et la rigueur ont permis de concrétiser cette initiative tournée vers l'humain et une gouvernance responsable. « La santé de nos forces combattantes est indissociable de la paix et de la stabilité de notre pays », a indiqué Me Dakuo. C'est pourquoi son adhésion ne s'est pas fait attendre lorsque l'idée lui avait été soumise. Représentant le personnel du MATM, le directeur général des études et des statistiques sectorielles dudit ministère, Toussaint Dipama, s'est réjoui du choix des femmes et des hommes qui ont décidé de transformer des ressources personnelles en un bien collectif durable qui va offrir des commodités pour la prise en charge des FDS et VDP victimes de blessures au front et à la population locale, a-t-il salué.

Le commandant de la 5e Région militaire, le lieutenant-colonel Idrissa Sosthène Coulibaly, a exprimé sa reconnaissance aux généreux donateurs. Ce nouveau centre médical va contribuer à l'amélioration des conditions de travail et à donner un meilleur cadre d'hospitalisation aux blessés du front et à la population civile, a-t-il expliqué. Le ministre d'Etat, Emile Zerbo, donateur en chef, a souhaité que cette bâtisse soit bien entretenue, bien utilisée et que cette réalisation puisse inspirer d'autres initiatives du genre pour répandre l'espoir, le réconfort et la dignité. A l'issue de la cérémonie inaugurale, les officiels ont rendu visite aux pensionnaires du centre médical militaire avant de mettre en terre un plant pour la postérité.