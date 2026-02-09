Cote d'Ivoire: L'éditorial d'Adama Koné/Super Ebony - Fraternellement

Degré élevé de qualité qu'une personne atteint dans le domaine qui est le sien, l'excellence est une valeur que l'Etat de Côte d'Ivoire partage aux Ivoiriens. La journée nationale d'excellence instituée par le Président Alassane Ouattara en est l'illustration. S'agissant des organisations corporatistes, le Prix Ebony, dans le secteur des médias, reste l'une des compétitions les plus sélectes de par la diversité des compétiteurs (privé et public). Pour la deuxième année consécutive, Fraternité Matin monte sur la plus haute marche du podium.

Lorsque les Éléphants footballeurs se rendaient au Maroc en décembre 2025, pour disputer la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can), la Côte d'Ivoire rêvait d'une quatrième étoile. Elle y a mis les moyens techniques, humains, opérationnels et financiers.

Tout en réalisant qu'étant dans le champ de mire de toutes les équipes, pour avoir gagné brillamment la 34e édition, à tout le moins, elle devait sortir de la compétition à un niveau honorable, pour tenir son rang. Le pays n'a pas pu monter sur le podium au soir du 18 janvier 2026. Toutefois, il n'a pas démérité.

Quittons le terrain sportif, pour un autre, tout aussi compétitif. Celui des médias. Avec la célébration des journalistes ivoiriens les plus méritants, consacrée par le prix Noël Ebony.

La position de la Côte d'Ivoire partagée plus haut est pratiquement le même sentiment qui a animé le groupe Fraternité Matin, à la veille de la 27e Nuit des Ebony. Au moins conserver le titre de meilleur journaliste de la presse imprimée et passer à la vitesse supérieure... pour garder aussi le trophée de Super Ebony. Et Fraternité Matin a réalisé la prouesse.

C'est inédit. Tout un mérite. Décrocher sur deux éditions successives le Super Ebony. Le trophée reste donc dans la maison. C'est que l'année dernière, la rédaction de votre quotidien s'était qualitativement illustrée. Faustin Ehouman, l'un de ses journalistes, avait décroché trois prix.

Un prix sectoriel, le prix du meilleur journaliste presse écrite et s'était taillé la part du lion avec le Super Ebony. Dès les premières heures d'hier dimanche, comme pour montrer la qualité des hommes et des femmes du groupe Fraternité Matin, c'est Fatou (un autre « F » succédant à Faustin) Gnama Sylla qui remportait le Super Ebony, édition 27.

Elle a glané quatre prix (meilleur journaliste presse écrite, meilleure enquête, prix spécial des droits de l'homme et Super Ebony). Le chef de service Culture, Serge N'Guessant, meilleur journaliste culturel, Ange Martial Ehouradé pour le prix spécial de l'innovation technologique et le nominé presse en ligne, Cheickna Salif Dabou, ont tous fait retentir le nom du journal dans la capitale ivoirienne, Yamoussoukro.

A côté de Fraternité Matin, c'est l'un des trépieds (Rti, Fraternité Matin, Agence ivoirienne de presse) des organes de presse de l'État, la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti) qui se faisait voir. En raflant les prix de meilleur journaliste télé, avec Khalil Diomandé et de meilleur présentateur télé, Fatou Fofana. Cette razzia appelle une réflexion. Celle qui confirme le professionnalisme des médias appartenant au portefeuille de l'État.

En effet, bien souvent, ces entreprises font l'objet de faux procès. Du fait simplement d'accorder un espace aux actions du gouvernement. Pourtant, la population a bien besoin de savoir ce qui se décide en sa faveur et de décrypter des options prises au sommet. Bien plus, le mouvement vertical ne se fait pas dans un seul sens. De par la proximité que ces rédactions ont avec la population, les autorités peuvent à leur tour mesurer l'impact des décisions d'une part et savoir les attentes des populations, par la remontée des informations, d'autre part.

Des exercices qui se font en respectant les prescriptions du métier de journaliste. Entre autres, la fidélité à la sacralité des faits et la recherche permanente de l'équilibre dans le traitement des informations. En tenant compte bien sûr des équilibres religieux, ethniques, sociaux et politiques (ce sont les seules rédactions où il a été imposé l'équité et l'égalité pendant les consultations électorales).

Avec le Super prix Ebony 2025, votre quotidien Fraternité Matin sait pertinemment et humblement qu'il faut maintenir le niveau d'exigence de qualité. Le journal entend montrer tout son potentiel. Discrètement, mais efficacement, sous la houlette de son directeur général, Serge Abdel Nouho, le journal veut révolutionner le secteur, en perte de vitesse, dans son segment imprimerie.

Cette année, un de ses journalistes de Fratmat.info a été nominé. C'est un petit signal de ce que le journal est en train de se réinventer. Les habitudes de consommation de l'information ont changé. Fraternité Matin veut alors aller vers de nouveaux espaces de communication qui captent l'attention d'une bonne partie de la population, avec les jeunes en pointe : le multimédia.

Tout en consolidant ses acquis sur la branche traditionnelle, le groupe est déterminé, plus que jamais, à « inspirer et mettre en oeuvre des solutions médias offrant une expérience client unique ». Sa vision.