Cote d'Ivoire: Lutte contre la criminalité économique - 85 véhicules et plus de 1 200 bouteilles de gaz vendus aux enchères

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique et financière, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels (Agrac) a procédé, le vendredi 7 février 2026, à Abidjan, à la vente aux enchères publiques de 85 véhicules et de 1 241 bouteilles de gaz butane, à l'occasion de sa première opération de ce type de l'année.

Ces biens, saisis dans le cadre de procédures pénales, sont liés à plusieurs infractions, notamment l'exploitation illégale de substances minérales, de pierres et de métaux précieux, ainsi qu'à des faits d'escroquerie et de blanchiment de capitaux, selon les responsables de l'Agrac.

Les véhicules mis en vente comprenaient 80 taxis-compteurs, deux minicars, un véhicule utilitaire et deux pick-up. À ce lot se sont ajoutées 29 bouteilles de gaz butane de type B12 et 1 212 bouteilles de type B6.

Organisée sur une durée d'environ cinq heures, la vente a mobilisé plus de 250 adjudicataires, venus aussi bien d'Abidjan que de plusieurs localités de l'intérieur du pays. L'opération a été conduite par Me Kouamé Ané Jean Bruce, commissaire de justice.

Cette action s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la criminalité économique et financière, fondée sur la dépossession des auteurs d'infractions des produits de leurs activités illicites, tout en veillant à préserver la valeur économique des biens saisis.

Le produit de la vente, à l'instar de ceux issus des précédentes opérations, est conservé sur un compte du Trésor public jusqu'à l'issue définitive des procédures judiciaires, conformément aux dispositions légales en vigueur.