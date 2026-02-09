Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Vibrant hommage de Tidjane Thiam à Léopoldine Coffie

Le président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam, rend hommage à Léopoldine Tiézan Coffie. Dans un communiqué publié, le 8 février 2026, sur la page Facebook "Pdci-Rda", le premier responsable du Vieux parti a exprimé sa douleur face au décès de cette militante de première heure, survenu dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 février.

Il a ensuite salué son combat et son engagement pour l'enracinement de leur formation politique dans le coeur des Ivoiriens. « Le Pdci-Rda perd en elle, une militante engagée et courageuse, alliant des qualités humaines, tout à fait exceptionnelles, une intelligence et une compétence remarquables », a-t-il loué.

Pour lui, aux yeux de la défunte, il n'y avait ni grand ni petit : « Qui que vous soyez, elle vous accueillait avec ce sourire toujours lumineux, radieux que tous les Ivoiriens connaissent ».

Tidjane Thiam poursuit pour qualifier Léopoldine Tiézan Coffie de grande dame attachée à la cause des femmes et qui a consacré toute sa vie à la défense et à la promotion des droits de celles-ci. « Avec courage et détermination, je sais que nos vaillantes femmes sauront lui exprimer leur gratitude et lui rendre l'hommage qu'elle mérite dans les jours et semaines à venir », a-t-il espéré.

A l'en croire, l'amazone, pilier du Pdci-Rda, « fut l'une des dépositaires les plus engagées de l'héritage des Présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié ». En son nom et en celui de l'ensemble du personnel de sa formation politique et de la direction, Tidjane Thiam a exprimé ses condoléances à la famille de la disparue, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble des militants du Pdci-Rda. Il a invité les uns et les autres au recueillement, à la prière et à l'unité dans le respect de la mémoire de la défunte.

Le communiqué précise que les informations relatives au programme des obsèques de la vice-présidente seront communiquées ultérieurement.

Figure féminine de proue, Léopoldine Tiézan Coffie a dirigé l'Union des femmes du Pdci-Rda. Décédée à l'âge de 76 ans, elle a été ministre de la Famille et de la Promotion de la femme sous la gouvernance de Henri Konan Bédié.

Candidate malheureuse aux élections législatives de 2021 dans la circonscription de Bédiala, Gadouan et Gonaté, elle faisait partie de la délégation du Pdci-Rda reçue par le Président de la République, Alassane Ouattara, lors de la présentation des voeux de nouvel an, le jeudi 29 janvier 2026, au Palais de la Présidence, à Abidjan-Plateau. De sources concordantes, la septuagénaire est décédée à la suite d'une crise cardiaque.