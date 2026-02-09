Madagascar: Entretien Andry Rajoelina-Mswati III - « Tout chef d'État évincé par la voie anticonstitutionnelle doit être entendu»

C'est la première fois depuis le 12 octobre 2025, date de son départ en exil, que l'ancien homme fort du pays réapparaît.

De la provocation

C'est ainsi que les tenants du régime de refondation qualifient la rencontre qui s'est tenue samedi dernier entre l'ancien président Andry Rajoelina et le roi de l'Eswatini, Mswati III. C'est la première fois depuis le 12 octobre 2025, date de son départ en exil, que l'ancien homme fort du pays réapparaît. Une réapparition calculée, qui semble avoir fait l'effet d'une bombe, aussi bien dans les rangs des tenants du pouvoir de transition, qui ont tout de suite réagi à travers un communiqué, que chez les partisans des deux camps.

Apparemment, tout le monde a été pris de court. Le TGV est réapparu au moment où personne ne s'y attendait. D'après les observateurs, il est fort probable que le patron du clan Volomboasary ait décidé de mener un lobbying auprès des dirigeants de l'Union africaine, qui se réuniront en session ordinaire à Addis-Abeba les 14-15 février prochains. Durant cette sortie surprise au royaume d'Eswatini, Andry Rajoelina était accompagné par son fils Ilontsoa Rajoelina et son ancienne directrice du protocole d'État, Cathy Ratsivalaka.

Ce qui choque les observateurs, c'est que, sur le plan protocolaire, la rencontre prenait l'allure d'une visite officielle d'un chef d'État en exercice. On avait aussi aperçu, dans les vidéos véhiculées par les médias eswatiniens, la présence de nombreux gardes du corps étrangers, qui assurent désormais la protection de l'ancien locataire d'Iavoloha.

Normalité constitutionnelle

Il convient de souligner que l'Eswatini s'apprête à assumer la présidence de la Troïka de la SADC pour le mandat 2026-2027. On ne peut donc pas négliger cette prise de position très flagrante que les dirigeants eswatiniens semblent assumer entièrement. Car, pour l'heure, c'est le premier pays à avoir officialisé son soutien à Andry Rajoelina. Dans son discours, la vice-première ministre, Thulisile Dladla, a lancé un appel à l'endroit de toutes les forces de l'ordre de Madagascar afin de rétablir immédiatement la normalité constitutionnelle.

Elle a aussi apporté des éléments d'explication sur le motif de cette rencontre. « Sa Majesté, le roi d'Eswatini et futur président de la Troïka de la SADC, a reçu Son Excellence Monsieur le Président Andry Rajoelina, président de Madagascar et président de la SADC, pour l'informer sur la situation actuelle dans son pays, qui a conduit à la destitution inconstitutionnelle de son président », a-t-elle annoncé d'emblée.

Et d'expliquer au passage qu'avant la réunion, Sa Majesté s'est entretenue avec le président de la Troïka de la SADC, ainsi qu'avec la Troïka de la défense et de la sécurité et le président par intérim de la SADC, afin de les informer de la réunion avec Andry Rajoelina. « Conformément au protocole déclaré et adopté par la SADC, qui stipule que tout chef d'État destitué de ses fonctions de manière anticonstitutionnelle doit être entendu, le chef d'État doit être écouté. Sa Majesté a donné au président Rajoelina l'occasion d'expliquer la situation afin qu'il puisse prendre une décision éclairée ».

Rencontre stratégique. Selon la vice-première ministre, « le roi de l'Eswatini s'est montré très préoccupé par la situation à Madagascar, où un président en exercice a été destitué de manière anticonstitutionnelle ». Ce qui, selon ses dires, « va à l'encontre des principes des Nations unies, de l'Union africaine et de la SADC ». Et elle d'ajouter que « le monde entier parle du silence des armes et condamne également le changement de gouvernement obtenu par des moyens anticonstitutionnels ».

Thulisile Dladla a d'ailleurs profité de cette occasion pour rappeler que « le président Andry Rajoelina a été élu président de Madagascar après avoir remporté les élections de décembre 2023, qui ont été considérées par tous les participants comme libres et équitables ».

Toutes ces informations relatives à ce face-à-face Rajoelina-Mswati III ont été véhiculées par toute la presse de l'Eswatini. Pour sa part, Andry Rajoelina ne s'est pas encore exprimé à propos des tenants et aboutissants de cette entrevue. Pas de communication non plus en ce qui concerne l'objectif de cette rencontre stratégique. Bon nombre d'observateurs estiment que cet évènement risque d'envenimer davantage la situation politique au pays.