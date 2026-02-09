Ile Maurice: 40 ans de prison pour Roger Sheldon Yannick Marie

9 Février 2026
L'Express (Port Louis)

La Cour d'assises a rendu son verdict ce lundi 9 février.

Roger Sheldon Yannick Marie, 30 ans, a été condamné à 40 ans de prison pour le meurtre de sa concubine, Marie Joëlle Martine Fineau.

Les faits remontent au 12 février 2022 à Pointe-aux-Sables. Le 4 février dernier, le jury l'avait reconnu coupable à une majorité de sept voix contre deux.

La victime avait été retrouvée morte dans une fosse septique au domicile de l'accusé.

Dans son jugement, le juge Iqbal Maghooa a souligné la gravité des faits, les aveux accablants de l'accusé et l'absence totale de remords.

