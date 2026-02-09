Ile Maurice: Une sexagénaire succombe à ses brûlures

Une habitante de Vieux-Grand-Port, âgée de 65 ans, est décédée le samedi 7 février vers 16 h 50, après avoir été admise pendant plusieurs semaines à l'unité en soins intensifs des grands brûlés. Elle y était hospitalisée depuis le 15 janvier.

Selon les informations recueillies par la police, l'incident s'est produit aux alentours de 1 h 40, le 15 janvier. Un proche, présent au domicile, aurait entendu un bruit inhabituel avant de découvrir la sexagénaire à l'extérieur de la maison, les vêtements en feu. Avec l'aide des voisins, les flammes ont pu être maîtrisées avant qu'elle ne soit transportée d'urgence à l'hôpital régional, puis transférée vers une unité spécialisée.

Dans sa déposition aux enquêteurs, la victime aurait expliqué qu'elle se trouvait seule chez elle et qu'elle s'était rendue dans la cuisine pour préparer une boisson chaude. Après avoir allumé la lumière, elle aurait perçu une forte odeur de gaz. En actionnant la cuisinière, une ignition se serait produite, entraînant l'embrasement de ses vêtements.

Le décès a été certifié par le Dr Boolaky et une enquête policière est en cours afin d'établir les circonstances exactes de ce drame.