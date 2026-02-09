Ile Maurice: Navin Ramgoolam sur les Chagos - «Nous ne céderons jamais sur la dignité et l'honneur du pays»

Présent aux célébrations du 60e anniversaire du Gahlot Rajput Maha Sabha, au Rajput Mandir, à Port-Louis, hier, dimanche 8 février, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a profité de son discours pour réaffirmer la position de Maurice sur le dossier des Chagos. Il a été catégorique : Maurice «ne cédera jamais sur la dignité et l'honneur du pays», faisant référence aux négociations du deal avec le Royaume Uni et évoquant le fait que le président américain, Donald Trump, aurait reconnu que l'accord représente «la meilleure chose».

Un appel à la cohésion nationale

Au-delà de cet enjeu national, Navin Ramgoolam a lancé un appel appuyé à l'unité, rappelant que «unity turns diversity into strength». Selon lui, la beauté de Maurice réside dans sa pluralité culturelle mais des fractures religieuses persistent, parfois même au sein d'une même religion - pas uniquement chez les hindous -, notamment autour des castes.

«Le monde est une seule famille», a-t-il insisté, plaidant pour davantage de solidarité. Il a également regretté que certains jeunes mesurent mal le chemin parcouru. et les luttes ayant permis au pays de bâtir ses institutions et de préserver ses libertés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rendant hommage au Gahlot Rajput Maha Sabha, il a salué une organisation qui, «malgré des moyens très limités», a su transmettre des valeurs culturelles et venir en aide aux plus vulnérables. Le ministre des Technologies de l'information de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul, a pour sa part insisté sur la responsabilité de préserver cet héritage tout en préparant l'avenir.

Il a appelé à transmettre le Sanskar, les valeurs fondamentales, afin de bâtir «une société résiliente». Il a également évoqué une vision tournée vers les 25 prochaines années où la technologie devrait contribuer au développement du pays.

Le secrétaire de l'association, Dinash Bundhoo, a raconté comment, il y a 60 ans, les membres fondateurs avaient oeuvré pour rassembler la famille Rajput. Soulignant que l'organisation continue d'accompagner ses membres, il a encouragé les jeunes à comprendre l'essence de cet engagement collectif et à perpétuer cet esprit de solidarité.

La cérémonie, qui a débuté par une lamp lighting ceremony, symbole de connaissance et d'espoir, s'est poursuivie avec des prestations musicales d'élèves de Balvikas, des danses traditionnelles, et une performance fusion mêlant yoga et chorégraphie contemporaine, avant de se conclure par une remise de prix honorant plusieurs membres pour leur contribution à la communauté.