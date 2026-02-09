Ile Maurice: Une touriste agressée pendant son jogging

9 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Samedi 7 février, une touriste suédoise de 68 ans a été victime d'une tentative d'attentat à la pudeur sur la plage de Pointe-aux-Sables, derrière le bâtiment Shankar Steel.

Selon sa déposition, un homme l'a abordée en prétendant vendre du poisson. Lorsqu'elle s'est approchée, il l'a saisie, traînée vers un buisson et plaquée au sol. La victime a résisté et l'agresseur a pris la fuite.

Blessée, elle a été soignée à l'hôpital Dr Jeetoo. La police, via la Divisional Crime Investigation Unit, recherche activement le suspect et invite toute personne ayant des informations à se manifester.

