Ile Maurice: Le chauffeur du camion-citerne négatif à l'alcool et à la drogue

9 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un grave accident de la route s'est produit dans l'après-midi du samedi 7 février à Tamarin, impliquant un camion-citerne, une voiture et un 4x4. Selon les premiers éléments, le poids lourd aurait d'abord percuté une voiture avant de terminer sa course contre un 4x4. Ce dernier a été lourdement endommagé et ses airbags se sont déclenchés sous la violence de l'impact.

Dans les heures suivant la collision, des témoins et internautes ont accusé le chauffeur du camion-citerne d'avoir conduit sous l'influence de l'alcool, évoquant un comportement désorienté après l'accident.

La police a toutefois indiqué ce lundi que les tests d'alcoolémie et de dépistage de drogue pratiqués sur le conducteur se sont révélés négatifs. À ce stade, aucun élément ne permet donc d'affirmer qu'il conduisait sous l'emprise de substances.

Selon certaines sources proches de l'enquête, l'hypothèse d'un malaise au volant est envisagée, sans confirmation officielle pour l'instant.

Les investigations se poursuivent.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.