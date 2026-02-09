Ile Maurice: Le chauffeur du camion-citerne négatif à l'alcool et à la drogue

Un grave accident de la route s'est produit dans l'après-midi du samedi 7 février à Tamarin, impliquant un camion-citerne, une voiture et un 4x4. Selon les premiers éléments, le poids lourd aurait d'abord percuté une voiture avant de terminer sa course contre un 4x4. Ce dernier a été lourdement endommagé et ses airbags se sont déclenchés sous la violence de l'impact.

Dans les heures suivant la collision, des témoins et internautes ont accusé le chauffeur du camion-citerne d'avoir conduit sous l'influence de l'alcool, évoquant un comportement désorienté après l'accident.

La police a toutefois indiqué ce lundi que les tests d'alcoolémie et de dépistage de drogue pratiqués sur le conducteur se sont révélés négatifs. À ce stade, aucun élément ne permet donc d'affirmer qu'il conduisait sous l'emprise de substances.

Selon certaines sources proches de l'enquête, l'hypothèse d'un malaise au volant est envisagée, sans confirmation officielle pour l'instant.

Les investigations se poursuivent.