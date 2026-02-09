Ile Maurice: La révision de la notation au PSAC se précise

Le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a rencontré des élèves et des parents à l'auditorium Paul Octave Wiehe, à Réduit, le jeudi 5 février. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre de l'élaboration du Blueprint sur la réforme du système éducatif.

À l'issue des discussions, une tendance claire se dégage : la révision de la notation au Primary School Achievement Certificate (PSAC) apparaît comme l'option privilégiée par une majorité de participants. Interpellé sur l'avenir des collèges catholiques appelés à intégrer le statut de collèges nationaux, le ministre s'est voulu rassurant. «Nous n'allons toucher à la spécificité d'aucun collège», a-t-il affirmé, insistant sur le respect des acquis institutionnels.

Il a précisé que des solutions adaptées seront envisagées lorsque certaines spécificités empêchent l'adhésion totale au modèle proposé. «Rien ne sera imposé. Tout se fera dans le dialogue, la transparence et le respect mutuel», a-t-il ajouté, soulignant que les discussions avec l'évêque de Port-Louis, Mgr Jean Michaël Durhône, sont toujours en cours.

Selon le ministre, ces consultations permettent d'alimenter une réforme fondée sur des données, des analyses techniques et les contributions des acteurs du terrain. «L'option 1 recueille clairement l'adhésion du public», a-t-il indiqué. Mahend Gungapersad a également mis l'accent sur le bien-être des élèves, la liberté d'expression et la prise en compte de la diversité des profils scolaires.

Le système éducatif, a-t-il rappelé, doit répondre aux besoins de tous les apprenants, sans exclusion, avec une attention particulière aux élèves les plus vulnérables. Par ailleurs, les collèges nationaux pourront fonctionner en mode mixte ou non, à l'exception du Mahatma Gandhi Institute, qui restera mixte.

Enfin, le ministère a annoncé que les candidats de la cuvée 2025 du School Certificate et du Higher School Certificate souhaitant repasser leurs examens en 2026 devront désormais payer les frais d'inscription. Cette décision marque la fin du financement public des redoublements, sauf pour les familles inscrites au Social Register of Mauritius, qui continueront à bénéficier d'un soutien de l'État.