Ile Maurice: Un jeune de 18 ans arrêté pour possession de drogue

Des opérations de crackdown ont été menées, le vendredi 6 février, par des éléments de la Metropolitan North Division. Elles se sont déroulées entre 9 h 30 et 12 h 30 dans plusieurs régions du nord de l'île, notamment à Roche Bois, Plaine-Verte et Vallée des-Prêtres. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des actions régulières menées par les autorités afin de renforcer la sécurité dans ces localités et de rassurer les habitants.

Toute la matinée, une présence policière accrue a été observée dans ces zones considérées comme stratégiques en raison de leur forte circulation et de leurs activités commerciales. L'objectif principal de cette initiative était de prévenir les actes illégaux, de dissuader toute forme de criminalité et de veiller au respect de la loi. Ces opérations permettent également de détecter rapidement tout comportement suspect et d'intervenir sans délai si nécessaire.

Durant les opérations, les forces de l'ordre ont effectué plusieurs contrôles de routine. Au total, 40 personnes et véhicules ont été soumis à des vérifications dans le cadre d'exercices de stop and check. Ces contrôles visent à s'assurer que les usagers respectent la loi et à décourager toute activité suspecte. Les officiers du Road Traffic Office ont également dressé 13 contraventions. Toutefois, ces infractions n'entraînent pas de points de pénalité sur les permis de conduire.

L'opération a aussi conduit à l'arrestation d'un jeune homme de 18 ans, habitant Vallée-Pitot, pourpossession d'une drogue dangereuse présumée. Selon les informations de la police, vers 11 h 50, un officier de la Divisional Support Unit Metro North effectuait une patrouille mobile à La Croisée, Vallée-des-Prêtres, lorsqu'il a vu un individu au comportement jugé suspect. Le policier s'est approché de lui et s'est identifié avant de demander son autorisation pour une fouille. Le jeune homme a accepté et la vérification a été faite dans un endroit discret, en présence d'un autre policier.

Lors de la fouille, les officiers ont découvert un sachet en plastique transparent dans la poche du short du suspect. Celui-ci contenait six petits paquets enveloppés dans du papier aluminium. Chaque paquet renfermait une substance brunâtre soupçonnée d'être de l'héroïne. Il a aussitôt été arrêté. Les policiers lui ont expliqué les raisons de son arrestation et lui ont lu ses droits constitutionnels. La drogue présumée a été sécurisée puis pesée, affichant un poids brut indicatif de 0,71 gramme.

Le Police Main Command and Control Centre a été informé de cette arrestation et une enquête a été ouverte pour déterminer la provenance de cette substance ainsi que les circonstances entourant cette affaire. Après son interrogatoire, le jeune homme a été libéré sur parole sur la décision d'un assistant surintendant de police, en attendant la suite de l'enquête.

Cette opération s'inscrit dans les efforts continus de la police pour lutter contre la criminalité et le trafic de drogue, tout en assurant la sécurité du public grâce à des contrôles réguliers sur le terrain.