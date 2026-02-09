Madagascar: Antehiroka - Découverte d'un corps sans vie dans le lac Mamamba

Un corps sans vie a été découvert samedi matin, vers 8 heures, dans le lac Mamamba, situé dans le fokontany d'Amboaroy, commune rurale d'Antehiroka, district d'Ambohidratrimo. Le plan d'eau se trouve à environ 1,7 kilomètre à l'est du poste avancé des Forces de l'ordre, à proximité immédiate de la route d'intérêt communal reliant Antehiroka à Ivato.

Alertée de la situation, l'unité compétente s'est rendue sur place en compagnie du médecin-chef du CSB II d'Antehiroka, réquisitionné pour procéder aux constatations médico-légales.

À leur arrivée, le cadavre flottait à la surface du lac. À l'aide d'une pirogue, un villageois volontaire a procédé au repêchage du corps et l'a ramené sur la berge. La victime est un homme âgé de 34 ans, domicilié à Ambodirano-Ivato. Sa carte nationale d'identité a été retrouvée dans la poche de son pantalon, ce qui a permis son identification. Le défunt était vêtu d'un pantalon noir, d'un pull à capuche noir et d'un tee-shirt vert. Il était pieds nus et sans couvre-chef.

Les premières constatations effectuées par le médecin n'ont révélé aucune trace de coups ni de blessures apparentes sur le corps. Selon le praticien, le décès remonterait à environ deux jours, au vu de l'état de décomposition avancé du cadavre. Toujours selon l'avis médical, la mort serait due à un arrêt cardio-respiratoire consécutif à une asphyxie par noyade. À l'issue des constatations, le corps a été remis aux membres de la famille, présents sur les lieux. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame.