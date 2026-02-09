Madagascar: Antehiroka - Découverte d'un corps sans vie dans le lac Mamamba

9 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Yv Sam

Un corps sans vie a été découvert samedi matin, vers 8 heures, dans le lac Mamamba, situé dans le fokontany d'Amboaroy, commune rurale d'Antehiroka, district d'Ambohidratrimo. Le plan d'eau se trouve à environ 1,7 kilomètre à l'est du poste avancé des Forces de l'ordre, à proximité immédiate de la route d'intérêt communal reliant Antehiroka à Ivato.

Alertée de la situation, l'unité compétente s'est rendue sur place en compagnie du médecin-chef du CSB II d'Antehiroka, réquisitionné pour procéder aux constatations médico-légales.

À leur arrivée, le cadavre flottait à la surface du lac. À l'aide d'une pirogue, un villageois volontaire a procédé au repêchage du corps et l'a ramené sur la berge. La victime est un homme âgé de 34 ans, domicilié à Ambodirano-Ivato. Sa carte nationale d'identité a été retrouvée dans la poche de son pantalon, ce qui a permis son identification. Le défunt était vêtu d'un pantalon noir, d'un pull à capuche noir et d'un tee-shirt vert. Il était pieds nus et sans couvre-chef.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les premières constatations effectuées par le médecin n'ont révélé aucune trace de coups ni de blessures apparentes sur le corps. Selon le praticien, le décès remonterait à environ deux jours, au vu de l'état de décomposition avancé du cadavre. Toujours selon l'avis médical, la mort serait due à un arrêt cardio-respiratoire consécutif à une asphyxie par noyade. À l'issue des constatations, le corps a été remis aux membres de la famille, présents sur les lieux. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.