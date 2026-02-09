Madagascar: Médiature de la République - Un ministère sur le banc des accusés

La Médiature de la République revient sur le devant de la scène et confirme son engagement à agir comme un acteur de la défense des droits des citoyens et du renforcement de la bonne gouvernance.

À la suite de plaintes portant sur la qualité des services rendus aux usagers au sein d'un ministère, la Médiatrice de la République, la professeure Ravaka Andrianaivotseheno, est intervenue pour rappeler les obligations de l'administration et exiger des mesures correctives immédiates.

Cette démarche s'inscrit dans une série d'actions récentes menées par la Médiature de la République en faveur de l'amélioration du service public, de la protection des droits des citoyens et du renforcement des partenariats institutionnels, tant au niveau national qu'international. Saisie de réclamations mettant en cause le fonctionnement d'un département ministériel, la Médiatrice de la République a, conformément aux prérogatives que lui confère la loi, engagé sans délai les actions nécessaires pour défendre les droits des citoyens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une enquête a d'abord été menée afin d'identifier avec précision les problèmes de fond, selon les informations diffusées par la Médiature. À l'issue de cette phase d'analyse, une rencontre directe s'est tenue, vendredi dernier, au siège de la Médiature, à Isoraka, entre Ravaka Andrianaivotseheno et les responsables du ministère concerné. Selon la Médiature, cette réunion avait pour objectif principal de rechercher des solutions rapides et concrètes afin d'améliorer les méthodes de travail et la gestion administrative.

Elle visait également à définir des mesures fermes à l'encontre des manquements constatés dans l'exécution des missions de service public, des dysfonctionnements qui ont des répercussions directes sur la vie quotidienne des usagers.

La Médiatrice de la République a souligné, à cette occasion, que chaque citoyen sollicitant les services de l'administration doit pouvoir jouir pleinement de ses droits fondamentaux. Elle a rappelé que le non-respect des principes d'équité et de justice dans l'exercice des fonctions publiques expose les agents concernés aux sanctions prévues par la loi.

Dans cette perspective, des recommandations ont été formulées afin de permettre aux responsables administratifs d'apporter les corrections nécessaires, conformément aux normes et aux exigences en vigueur, et d'assurer un véritable devoir de redevabilité. À travers cette intervention, la Médiature de la République affirme son rôle de garant de l'amélioration continue du service public et de la protection effective des droits des citoyens.