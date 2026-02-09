Madagascar: Affaire Ravatomanga - Pourquoi cette outrecuidance envers l'État malgache?

opinion

Récupérer les fonds et les biens mal acquis déposés à l'étranger n'est-il pas juste et logique? D'autant qu'il existe un accord d'entraide judiciaire entre les deux États, dont les objectifs sont : audition, perquisition, remise de pièces, gel des avoirs.

Étant entendu que l'agenda de l'extradition de l'inculpé et la restitution des fonds sont complexes. Mais les manoeuvres et la volatilité de l'inculpé en question dépassent l'imagination, car il dispose d'un réseau puissant lui donnant des qualités de passe-muraille. Il est normal qu'on soit vigilant. Le peuple malgache, échaudé des manœuvres dont il était victime dans le passé, met sous pression ses gouvernants, qui ne peuvent que s'exécuter avec une obligation de résultats.

Ce n'est un secret pour personne, même pour nos voisins, que tant de nos ressources, volées, mais appréhendées à l'étranger, se sont, du fait de la complexité et de la langueur des procédures, volatilisées en pertes et profits. Du bois de rose à Singapour ou au Mozambique, des lingots d'or en Afrique du Sud et bien d'autres... Sachez qu'on ne veut pas s'ingérer dans les affaires de la justice mauricienne, mais nous insistons encore sur la capacité de nuisance de Ravatomanga. Pour preuve, n'a-t-il pas essayé de soudoyer des responsables chez vous au point de semer des soupçons et même des démissions parmi vos élites.

Nous ne voulons que vous avertir des manœuvres du personnage : il est capable de tout, même de changer de coeur -miova fo- (comme on dit chez nous) à ses fins.

