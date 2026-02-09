Madagascar: Affaire Ravatomanga - Pourquoi cette outrecuidance envers l'État malgache?

9 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
opinion Par M. Ranarivao

Récupérer les fonds et les biens mal acquis déposés à l'étranger n'est-il pas juste et logique? D'autant qu'il existe un accord d'entraide judiciaire entre les deux États, dont les objectifs sont : audition, perquisition, remise de pièces, gel des avoirs.

Étant entendu que l'agenda de l'extradition de l'inculpé et la restitution des fonds sont complexes. Mais les manoeuvres et la volatilité de l'inculpé en question dépassent l'imagination, car il dispose d'un réseau puissant lui donnant des qualités de passe-muraille. Il est normal qu'on soit vigilant. Le peuple malgache, échaudé des manœuvres dont il était victime dans le passé, met sous pression ses gouvernants, qui ne peuvent que s'exécuter avec une obligation de résultats.

Ce n'est un secret pour personne, même pour nos voisins, que tant de nos ressources, volées, mais appréhendées à l'étranger, se sont, du fait de la complexité et de la langueur des procédures, volatilisées en pertes et profits. Du bois de rose à Singapour ou au Mozambique, des lingots d'or en Afrique du Sud et bien d'autres... Sachez qu'on ne veut pas s'ingérer dans les affaires de la justice mauricienne, mais nous insistons encore sur la capacité de nuisance de Ravatomanga. Pour preuve, n'a-t-il pas essayé de soudoyer des responsables chez vous au point de semer des soupçons et même des démissions parmi vos élites.

Nous ne voulons que vous avertir des manœuvres du personnage : il est capable de tout, même de changer de coeur -miova fo- (comme on dit chez nous) à ses fins.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.