Madagascar: Cyclone - Gezani place l'Est en alerte

Le cyclone Gezani s'est formé dans l'océan Indien. Il est prévu qu'il atterrisse à l'est de la Grande Île. Météo Madagascar place plusieurs régions en alerte jaune.

Alerte. La Direction générale de la Météorologie a placé plusieurs régions sous alerte cyclonique, hier. Un cyclone intense pourrait à nouveau frapper Madagascar en ce début de semaine. Gezani, le dixième cyclone ayant évolué dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien durant cette saison cyclonique, pourrait atteindre le stade de cyclone tropical au moment de son atterrissage sur la côte Est. Le système devrait traverser plusieurs régions avant de ressortir en mer par la côte Ouest, mercredi.

Météo Madagascar a ainsi appelé les populations d'Ambatosoa, d'Analanjirofo, de Toamasina I-II, de Brickaville et de Vatomandry à appliquer les mesures correspondant à l'alerte jaune. Le système devrait atterrir sur l'une de ces zones, entre Mananara Avaratra et Vatomandry, mardi après-midi ou dans la nuit de mardi, selon les prévisions. Il pourrait être accompagné de rafales avoisinant les 180 km/h.

De leur côté, les régions d'Alaotra-Mangoro, d'Analamanga, de Betsiboka, ainsi que les districts d'Antalaha, d'Andapa, de Mandritsara, de Befandriana Nord, de Marolambo, d'Antanambao Manampotsy et de Mahanoro sont placés en alerte verte.

Précipitations

L'oeil du cyclone pourrait traverser les régions d'Alaotra-Mangoro, de Betsiboka et de Melaky, d'après la trajectoire prévue de Gezani. Les zones situées dans les bandes spiralées pourraient également connaître une forte dégradation des conditions météorologiques. Ces niveaux d'alerte devraient évoluer au cours de la journée, en fonction de l'évolution du cyclone en mer et de son rapprochement des côtes.

Outre les vents violents attendus lors de l'atterrissage, le cyclone apportera de fortes précipitations sur les régions traversées, de l'ordre de 100 à 150 mm en 24 heures, selon Météo Madagascar. Sofia, Boeny, Betsiboka, Analamanga, Bongolava et Itasy sont ainsi placées en alerte jaune. De fortes pluies sont attendues dans ces régions le mardi 10 février. Des risques d'inondations, de crues des rivières et de glissements de terrain sont à craindre.

Les conditions météorologiques en mer commencent à se dégrader dès cet après-midi. Il est donc demandé aux usagers de la mer, entre Vohémar et Mahanoro, de ne plus prendre la mer à partir de cet après-midi. Le temps devrait commencer à se dégrader à l'Est mardi matin, selon Zo Rakotomavo, directeur des recherches et du développement hydrométéorologique auprès de la Direction générale de la Météorologie.

Le centre du cyclone Gezani se situait à environ 796 km à l'est de Toamasina, hier à 15 heures. Les vents moyens atteignaient 65 km/h, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 90 km/h sous les orages. Le système a lentement progressé vers l'ouest au cours des six dernières heures, à une vitesse d'environ 5 km/h. Les conditions environnementales lui sont favorables et il devrait continuer à se renforcer au cours des prochains jours.