Madagascar: Élection FMA - Norolalao Andriamahazo revient aux affaires

Norolalao Andriamahazo a été élue à la tête de la Fédération malagasy d'athlétisme (FMA). Une élection accueillie par des applaudissements et des cris de joie des athlètes, venus nombreux.

Il est exactement 12 h 40 lorsque l'assemblée générale élective de la FMA est officiellement ouverte, après plusieurs heures de blocage institutionnel à l'immeuble Ininfra d'Alarobia. Les délégués procèdent d'abord à la présentation des trois candidats en lice : le président sortant Dominique Raherison, l'ancienne présidente Norolalao Andriamahazo et l'ex-athlète Jean de la Croix Mahatana.

À 13 h 08, le président de la Commission électorale rappelle les règles du scrutin, appliquant le principe du vote par liste et de la majorité absolue. Chaque candidat dispose de trois minutes pour exposer son programme.

Dominique Raherison prend la parole en premier, visiblement affecté par la tournure des événements et par la présence des trois ligues initialement contestées. Norolalao Andriamahazo justifie ensuite son retour sur la scène fédérale en raison de la situation actuelle de l'athlétisme et suite aux sollicitations de plusieurs ligues. Dernier à s'exprimer, Jean de la Croix Mahatana se présente comme un technicien capable de « soigner l'athlétisme malgache ».

Le vote débute à 13 h 05 avec les représentants des ligues de Bongolava, Diana, Amoron'i Mania, Analamanga, Ihorombe, Boeny, Alaotra-Mangoro, Itasy, Haute Matsiatra, Vakinankaratra, Atsimo-Andrefana, Anosy, Fitovinany et Atsinanana. Le scrutin s'achève à 13 h 18 dans une atmosphère électrique.

Retour en force

Au dépouillement, Norolalao Andriamahazo prend l'avantage en menant 5 voix contre 3, avant de creuser l'écart jusqu'à atteindre 8 voix, synonyme de majorité absolue sur les quatorze suffrages exprimés. Les athlètes présents explosent de joie dès l'annonce du résultat. Cris, applaudissements et scènes de liesse accompagnent l'élection de Norolalao Andriamahazo, symbole d'un retour en force à la tête de la fédération.

« C'est la victoire de la raison. Je remercie les ligues qui m'ont fait confiance. À court terme, nous allons faire un état des lieux, établir un calendrier structuré et un programme clair de compétitions. L'objectif est de remettre l'athlétisme malgache sur son orbite d'antan et de faire du stade d'Alarobia un véritable centre d'entraînement », a déclaré la nouvelle présidente.

Battus mais fair-play, ses adversaires ont salué sa victoire. Pour Franck Todisoa Rabearison, dit Calin, représentant des athlètes, «son retour apportera du baume à l'athlétisme. Nous espérons surtout davantage de sorties à l'international pour progresser».

Dans un contexte de profonde dégringolade, l'élection de Norolalao Andriamahazo apparaît comme un tournant pour l'athlétisme malgache, désormais attendu sur le terrain des résultats. Elle annonce notamment la mise en place de compétitions à l'extérieur afin d'offrir davantage d'opportunités, ainsi que la création d'un centre d'entraînement au stade d'Alarobia d'ici décembre.