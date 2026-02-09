Madagascar: Interpellation d'un faux médecin

Vendredi dernier, à Andavamamba, un individu a été interpellé par la Police nationale pour s'être fait passer pour un médecin. L'Ordre s'est également saisi de l'affaire.

Les cas de faux médecins continuent de se multiplier à Madagascar, mettant en danger la vie des patients. Un homme a été interpellé par la Police nationale, dans l'après-midi du vendredi à Ambilanibe Andavamamba, pour s'être fait passer pour médecin.

Selon les premiers éléments, « il utilisait des cartes et des tampons officiels pour se faire passer comme un professionnel de santé. Il est également soupçonné d'avoir pratiqué une opération sur un patient, qui aurait conduit à son décès », indique un communiqué de la Police nationale publié hier.

Lors de son arrestation, les autorités ont saisi des instruments médicaux, ainsi que des cartes et tampons falsifiés attestant de sa fausse identité de médecin. L'homme a été immédiatement conduit au poste de police afin de permettre l'ouverture d'une enquête et de faire toute la lumière sur cette affaire.

Ce cas n'est pas isolé, plusieurs personnes exercent illégalement le métier de médecin dans le pays.

Menace grave

Face à cette situation, l'Ordre national des médecins de Madagascar (ONM) a engagé des démarches pour faire toute la lumière sur cette affaire. L'ONM dénonce fermement ces pratiques qu'il qualifie de « menace grave pour la santé publique » et réclame l'application de la peine la plus sévère contre l'auteur présumé pour usurpation de fonction et escroquerie envers les patients. L'Ordre appelle également toutes les personnes ayant consulté ou été traitées par cet individu à déposer plainte.

Ce dossier relance le débat sur la prolifération de faux praticiens, notamment dans un contexte où l'accès aux soins reste limité et où certaines populations vulnérables peuvent être facilement trompées. Les professionnels de santé rappellent à la population de toujours vérifier l'identité et l'inscription des professionnels de santé avant toute consultation.

« Il utilise une Bible pour gagner la confiance des gens et prétend prêcher pour convaincre les habitants. Mais derrière ces apparences, il demande des sommes importantes », explique un résident du quartier d'Ilanivato.

Les médecins mettent en garde contre la propagation de ces « faux médecins». « Prenez garde à qui vous consultez en cas de maladie. Certains produits peuvent être dangereux pour la santé et endommager les reins. Une fois les reins touchés, il n'y a plus rien à faire », alerte un praticien.

Ce n'est pas la première fois que les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme face à la multiplication de ces charlatans.