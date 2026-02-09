Madagascar: Invest Madagascar - De nouveaux investisseurs dans le secteur rural

Le projet Invest Madagascar a été officiellement lancé ce vendredi 6 février au CCI Ivato, sous le haut patronage du président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina. Il vise à relancer le secteur rural, développer l'agriculture et l'élevage, et à générer des emplois pour des millions de Malgaches.

L'objectif principal est d'assurer l'autosuffisance alimentaire du pays. « Il est honteux que Madagascar, avec ses vastes terres, continue d'importer du riz », regrette Tiana Andria, directeur général d'Invest Madagascar. « Ce projet est unique dans le pays. Nous voulons réellement soutenir les paysans, trouver des solutions pour l'eau et créer des usines de transformation des produits agricoles ».

Par ailleurs, le projet prévoit l'installation de nouvelles entreprises industrielles capables de créer des millions d'emplois. Les investisseurs souhaitent collaborer étroitement avec les coopératives locales, afin que les paysans puissent vivre de leur production et ne se contentent plus de vendre leurs récoltes brutes. « Nous voulons que les paysans deviennent autosuffisants et que leur travail soit valorisé », insiste Tiana Andria.

Le projet attire déjà des investisseurs internationaux, dont le Dr Alias Jacob, directeur général des Émirats arabes unis et l'un des hommes les plus riches au monde. « Les Malgaches ne méritent pas de vivre dans la pauvreté. Madagascar est un pays riche, et nous voulons contribuer à son développement. Vous êtes déjà dans nos coeurs », a-t-il déclaré lors de la cérémonie.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage s'engage également à accompagner le projet. « Nous travaillerons avec les investisseurs et les producteurs sur l'ensemble des 23 régions du pays, dans plusieurs filières agricoles », a précisé le ministre José Nirina Rasatarimanana.

Invest Madagascar représente donc une véritable opportunité pour le secteur rural. Entre création d'emplois, transformation locale des produits et accompagnement des paysans, le projet pourrait transformer l'agriculture malgache et rapprocher le pays de son objectif d'autosuffisance alimentaire.