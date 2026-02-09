Madagascar: Métier sage femme - Joceline Raherisoaniaina accompagne la vie depuis 23 ans

Herizo Joceline Raherisoaniaina, responsable de la maternité au CSB II d'Ambohimanarivo à Antsirabe, exerce le métier de sage-femme depuis 23 ans. Mère de trois enfants, elle décrit sa profession comme une véritable vocation. « J'aime profondément ce métier. L'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie familiale se fait naturellement », confie-t-elle.

Au fil des années, elle a été confrontée à de nombreuses situations délicates, notamment des complications soudaines lors des accouchements, comme les hémorragies, ainsi que des urgences imprévues. Installée depuis 5 ans au CSB II d'Ambohimanarivo, elle souligne que le travail se déroule dans de bonnes conditions, grâce à une équipe mobilisée et à la proximité d'un centre de référence.

Chaque mois, entre trente et quarante femmes viennent accoucher dans cette structure de base. Le taux de mortalité maternelle y est quasiment nul, tandis que la mortalité néonatale se situe autour de deux à trois cas par an. « Le fait d'être proches d'un centre de référence permet aux patientes de recevoir des soins à temps », explique-t-elle.

Dans cette zone, la sensibilisation des mères se fait facilement, et le CSB prend également en charge les personnes en situation de handicap. Malgré les progrès réalisés, certaines femmes continuent de consulter des matrones traditionnelles.

Pour y remédier, la sage-femme privilégie la collaboration. « Nous travaillons avec elles et leur expliquons que les femmes enceintes doivent être orientées vers le CSB, et non retenues chez elles », insiste-t-elle.

Engagée et passionnée, Herizo Joceline Raherisoaniaina incarne ces professionnelles de santé de première ligne qui, chaque jour, veillent sur la vie des mères et des nouveau-nés.