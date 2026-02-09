Soudan: Djibouti se félicite du retour du pays à l'IGAD

La République de Djibouti, en sa qualité de présidente en exercice de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), a publié ce dimanche 8 février 2026 une déclaration exprimant sa pleine satisfaction quant à la décision de la République du Soudan de réintégrer l'organisation après une période de suspension.

Cette décision a été communiquée par une lettre officielle du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Soudan au secrétaire exécutif de l'IGA

La République de Djibouti a affirmé son plein soutien au retour de la République du Soudan et a souligné le rôle essentiel joué par le Soudan en tant que membre fondateur et actif de l'IGAD, compte tenu de son poids politique, géographique et régional, et de sa contribution historique au soutien des efforts en faveur de la stabilité, du développement et de l'intégration régionale.