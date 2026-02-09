Afrique: Ministère des Affaires étrangères - Le gouvernement de la République du Soudan reprendra l'intégralité de ses activités au sein de l'IGAD

Le gouvernement de la République du Soudan a affirmé que les questions de paix et de sécurité internationales figurent parmi ses priorités et qu'il met tout en oeuvre pour y répondre et que le gouvernement déploiera tous les efforts possibles pour maintenir cette coopération aux niveaux régional et international et il estime que la coopération régionale est le fondement sur lequel reposent les perspectives de coopération internationale.

Cette déclaration a été faite dans un communiqué de presse publié aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Le communiqué ajoute : « Compte tenu de ce qui précède, et conformément à la déclaration positive du Secrétariat de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), dans laquelle l'organisation, par l'intermédiaire de son secrétaire exécutif, a exprimé son engagement envers les cadres établis pour l'action régionale conjointe et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres, notamment la pleine reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'intégrité des institutions nationales existantes du Soudan, le gouvernement de la République du Soudan reprendra l'intégralité de ses fonctions au sein de l'organisation.

Le gouvernement a vivement apprécié les efforts positifs déployés par Son Excellence le Président Ismail Omar Guelleh, Président de la République de Djibouti, Président de la session actuelle de l'IGAD, M. Abdoulkader Hussein, Ministre des Affaires étrangères et Président du Conseil des ministres, et le Secrétaire exécutif de l'organisation, M. Workneh Gebeyehu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres