Soudan: Le ministère de la Santé de Khartoum reçoit une aide de l'OIS britannique pour les départements d'urgence

9 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministère de la Santé de l'État de Khartoum a reçu aujourd'hui le troisième groupe de la subvention accordée par l'organisation islamique de secours britannique pour soutenir le système sanitaire de l'État.

Le directeur de l'administration générale de la médecine thérapeutique, Dr Ahmed Al-Bashir Fadlalla, s'est entretenu avec les représentants de l'organisation à la présidence du ministère à Khartoum sur l'aide représentant dans des équipements médicaux pour les sections d'urgence et de soins infirmiers, ainsi que des médicaments destinés aux femmes enceintes et aux patients souffrant de malnutrition.

Dr Al-Bashir a expliqué que le soutien de l'Organisation islamique de secours s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'organisation et le ministère de la Santé de Khartoum, ainsi que la coordination continue visant à reconstruire le système sanitaire détruit par la guerre dans l'État, précisant que la subvention reçue par le ministère constituait un ajout visant à renforcer les services sanitaires dans l'État.

