Madagascar: Cyclone Gézani - Impact entre Vatomandry et Mananara Nord demain

9 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

Après une évolution dans l'Océan Indien, Gézani devrait effectuer une traversée de Madagascar d'Est en Ouest cette semaine.

Les projections se précisent de plus en plus en ce qui concerne le système cyclonique qui se rapproche dangereusement de la Grande Île. À 15 heures locales, le 8 février 2026, Gézani était positionné à environ 796 km à l'Est de Toamasina, fait savoir un bulletin cyclonique spécial publié par la Direction générale de la météorologie hier.

Un atterrissage en terre malgache est prévu demain après-midi ou dans la nuit. « Au moment de l'impact, la probabilité d'atteindre le stade de cyclone tropical est élevée (rafales de l'ordre de 180 km/h) », peut-on lire dans le bulletin cyclonique. Le même document note que le système a arboré un déplacement lent vers l'Ouest, à une vitesse de 5 km/h hier. « Elle évolue actuellement dans un environnement favorable, favorisant ainsi son intensification continue au cours des deux prochains jours. »

Avis

Des alertes cycloniques ont été émises par la Direction générale de la météorologie afin de préparer les régions, districts et communes concernées à faire face à la catastrophe. L'avis de menace, alerte jaune, est ainsi lancé pour Ambatosoa, Analanjirofo, Toamasina I-II, Brickaville et Vatomandry.

L'avis d'alerte verte (avertissement) est par ailleurs émis pour Alaotra Mangoro, Analamanga, Betsiboka, Antalaha, Andapa, Mandritsara, Befandriana Avaratra, Marolambo, Antanambao Manampotsy et Mahanoro. Le service météo alerte le public sur une dégradation des conditions météorologiques en mer dès cet après-midi. Des houles cycloniques vont s'amplifier progressivement à l'approche de la catastrophe.

« Les sorties en mer sont strictement déconseillées entre Vohemar et Mahanoro à compter de demain après-midi. Prière de suivre attentivement les consignes émises par les autorités locales », conclut la Direction générale de la météorologie.

