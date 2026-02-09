Madagascar: LF Consulting - Formations gratuites pour les jeunes dans les centres d'accueil

LF Consulting fête ses sept ans et lance une initiative solidaire. Fondé en 2019, il s'est rapidement imposé comme un acteur clé de l'accompagnement des particuliers et des entreprises, en mettant l'accent sur le développement des compétences, la performance et l'employabilité.

Depuis, plus de 9 000 personnes ont bénéficié de ses programmes et de nombreuses entreprises ont choisi de lui faire confiance pour renforcer les capacités de leurs équipes. « Nous avons décidé de fêter cette étape autrement. Nous lançons une action solidaire en dispensant des formations gratuites dans les centres d'accueil pour jeunes. Une initiative qui traduit notre volonté de faire de la formation un outil d'inclusion et un véritable tremplin vers l'avenir », explique Lili Rahanitriniaina, CEO de LF Consulting.

L'organisme propose une formation de trois mois pour le cycle long et de trois jours pour le cycle court. Parmi les formations dispensées figurent notamment les ressources humaines, la comptabilité confirmée, l'assistanat administratif polyvalent, l'assistanat administratif et juridique, l'informatique, la bureautique ainsi que l'Excel avancé.