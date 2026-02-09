Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - La force publique finalise ses engagements administratifs et opérationnels

Le chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), le général de division Guy Blanchard Okoï, a lancé, le 9 février au poste de commandement de la zone militaire n°9 à Brazzaville, en sa qualité de coordonnateur du Groupe d'anticipation stratégique (GAS), la conférence finale de planification des engagements de la force publique pour l'élection présidentielle, scrutin des 12 et 15 mars.

La rencontre qui s'achève le 11 février réunit les membres du GAS, les autorités du ministère de la Défense nationale, celles du ministère de l'intérieur et de la Décentralisation ainsi que les commandants des secteurs opérationnels chargés de la sécurisation du scrutin. Elle vise à finaliser et à valider les documents directeurs relatifs à la planification des engagements administratifs et opérationnels. Il s'agit d'assurer une harmonisation complète des appréciations et des dispositifs entre les niveaux stratégique et opératif ; enfin, consolider la cohérence inter-composantes et interservices de la force publique.

« La paix est la meilleure arme pour le développement qu'un peuple peut avoir. Ainsi, les travaux de la conférence de planification initiale tenue du 15 au 16 décembre 2025, dans cette même salle, ont permis d'atteindre les résultats suivants : une situation générale particulière dûment évaluée ; des menaces et risques sécuritaires clairement identifiés et appréciés ; des opérations administratives préliminaires relatives au vote anticipé des agents de la force publique finalisées ; des paramètres fondamentaux du concept de sécurisation validés...,matériel majeur identifié », a souligné le chef d'état-major général des FAC, le général de division Guy Blanchard Okoï.

Selon le coordonnateur de la commission d'organisation, le général de brigade François Osselé, pour ce scrutin la force publique a pris deux engagements: le premier est d'assurer le vote anticipé et le second est de sécuriser l'ensemble du processus. « Nous avons deux grands objectifs, le premier faire que tous ceux qui participent au niveau stratégique, au niveau central et territorial, que tout le monde s'approprie tous les documents directeurs qui ont été validés et de diffuser au niveau territorial, etc.. », a-t-il confié.

Il sied de préciser que les travaux de la conférence s'articuleront autour de cinq temps forts : la présentation des orientations techniques encadrant les travaux ; la présentation et les échanges sur l'organisation du vote anticipé des personnels de la force publique ; le concept de sécurisation de l'élection présidentielle 2026 ; les travaux en ateliers mixtes ; la restitution des travaux en séance plénière ; enfin, la présentation et la validation du rapport final des travaux.