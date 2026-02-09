Ligue des champions, 5e journée de la phase de Ligue

Groupe D

Déjà éliminé, le SC Simba prend un point chez les Angolais du Petro Atletico (1-1). Remplaçant, Inno Loemba est entré à la 51e minute, alors que son équipe était réduite à dix depuis la 40e minute.

Groupe B

Les FAR de Rabat battent les Tanzaniens des Young Africans (1-0) et creusent l'écart au classement (8 contre 5). Nouvellement arrivé, Nolan Mbemba est resté sur le banc.

Coupe de la CAF, 5e journée de la phase de ligue

Les Marocains de Safi battent les Maliens de Djoliba (2-1) et restent au contact de l'USM Alger en tête du groupe A.

Les deux équipes Nord-africaines sont d'ores et déjà qualifiées pour le tour suivant.

Titulaire au milieu, Fred Ngoma a été remplacé à la 42e minute.

Algérie, 18e journée, 1re division

Le MB Rouisset s'incline 1-2 face à Constantine. Julio Ngandziami était titulaire et a joué toute la rencontre, tandis que Destaing Boris Sikoula est resté sur le banc.

Saikou Djigo n'était pas dans le groupe.

L'Entente Sportive de Sétif est tenue en échec par El Bayadh (0-0), sans Wilfried Nkaya, resté sur le banc.

Maroc, 11e journée, 1re division

L'HUS Agadir l'emporte 2-0 à Touarga. Titulaire, Fred Dembi a été remplacé à la 80e minute, à 1-0.

Première apparition pour Déo Gracias Bassinga, entré à la 80e minute lors du match nul du FUS de Rabat à Dcheira (1-1). Notons que le FUS était réduit à dix depuis la 32e minute.

Dylan Saint-Louis est entré à la 55e minute lors du revers de Tanger à Zemamra (0-1). Le score était acquis lors de son apparition, la première depuis son arrivée fin janvier.