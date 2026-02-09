Afrique: La BAD accélère l'électrification avec un appui technique de 3,9 millions de dollars

9 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Gloria Imelda Lossele

La Banque africaine de développement (BAD) lance une nouvelle phase d'appui aux réformes énergétiques africaines afin de transformer les engagements des États en raccordements effectifs à l'électricité, dans le cadre de la Mission 300 qui vise 300 millions de nouveaux usagers d'ici à 2030.

Le Conseil d'administration de la BAD a approuvé un programme d'assistance technique de 3,9 millions de dollars sur deux ans, baptisé AESTAP Mission 300 Phase II. Il accompagnera treize pays dont la République Démocratique du Congo, le Gabon, le Nigeria, le Kenya, la Tanzanie, la Namibie ou encore le Tchad dans la mise en œuvre de leurs pactes nationaux pour l'énergie, des plans de réforme destinés à étendre l'accès à l'électricité et à attirer davantage d'investissements dans le secteur.

L'appui portera notamment sur l'amélioration de la réglementation, des tarifs et de la planification électrique; le renforcement des campagnes publiques afin de réduire les pertes et fournir une énergie plus fiable; ainsi que le déploiement d'experts chargés d'accompagner les réformes et d'en suivre les résultats.

Cette phase fait suite à une première lancée fin 2025, centrée sur la mise en place d'unités nationales de coordination. Désormais, l'objectif est de passer des plans aux branchements réels pour les ménages, écoles, hôpitaux et entreprises, dans une action coordonnée avec la Banque mondiale et les partenaires du développement.

La BAD précise que le programme sera conduit en coordination avec la Banque mondiale et les partenaires du développement, afin d'assurer une mise en œuvre cohérente des réformes et d'accélérer l'accès à une électricité fiable sur le continent.

