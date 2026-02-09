Madagascar: COSAFA - Les Barea Ladies visent le carré final

Madagascar participera au championnat de la Cosafa de football féminin. La compétition se jouera en Afrique du Sud à partir du 18 février.

J-8. Trente-trois présélectionnées sur les quarante-six convoquées ont assisté au regroupement, lancé vendredi au By-Pass. Les Barea Ladies préparent la Cosafa Women's Championship qui se tiendra du 18 février au 1er mars à Polokwane, en Afrique du Sud.

Lors de la précédente participation, Madagascar n'avait pu faire mieux que la troisième place dans son groupe et était éliminé en phase de groupes. « Notre objectif principal est de sortir du groupe. Nous ne sous-estimons aucune des équipes dans notre poule. Compte tenu de notre petit gabarit, nous allons renforcer au maximum la condition physique, la technique et la tactique », confie l'entraîneur national, Émile Randriamirado.

Onze nations de l'Afrique australe réparties en deux groupes de quatre et une poule de trois disputeront la compétition. D'après le tirage au sort, Madagascar évolue dans le groupe C avec la Namibie, médaillée d'argent lors de l'édition de 2006, et le Mozambique, médaillé de bronze en 2023. La présélection est formée par les meilleures joueuses issues du championnat national version 2025. Elle est à ossature des clubs du Vakinankaratra : neuf éléments de l'AC SabNam et cinq du Disciples FC, ainsi que cinq autres de l'Askam Afa d'Itasy.

Six expatriées

Plusieurs autres clubs des régions ont également des représentantes, dont quatre chacune de l'Ascuf Matsiatra Ambony et du Samba Diana, deux chacune de l'Yfomac Analamanga, AS Meyco Anosy, ASJM Analamanga, FFCA Ihorombe, FC Riziky Analanjirofo, et une du FC Canon d'Atsinanana.

Six expatriées figurent dans la liste des convoquées, dont cinq évoluant aux Comores, trois au FC United et deux à l'Olympique. L'unique joueuse venant de France est une attaquante du Puy Foot Féminin. Les expatriées sont attendues en ce début de semaine. « Nous avons entamé l'entraînement par l'aération du jeu, la gestion de l'espace et l'occupation du terrain. Dès que le groupe sera au complet, nous entamerons le travail multidimensionnel, c'est-à-dire le renforcement technique, tactique et physique », souligne le coach.

Émile Randriamirado est professeur d'éducation physique et sportive de formation, instructeur d'entraînement diplômé au Cameroun et entraîneur titulaire de la licence A.

Formé en Côte d'Ivoire, il a déjà occupé le poste de préparateur physique des Barea pendant sept ans et aussi des Barea dames. La sélection envisage de jouer trois matchs amicaux avant de partir. La liste des vingttrois retenues sera dévoilée à la fin du regroupement, le 16 février.