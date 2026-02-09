Madagascar: Le gouvernement se mobilise

9 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Action anticipative. Quelques jours avant l'impact probable du cyclone Gezani, des membres du gouvernement, dirigés par le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo, se sont réunis au Bureau national de la gestion des risques de catastrophes (BNGRC). Ils ont fait le point sur les préparations face au passage d'un cyclone.

«Le plan de contingence a été examiné, incluant les équipements et les vivres disponibles, ainsi que les sites d'hébergement. Les stratégies nécessaires pour protéger les vies humaines et prendre en charge les sinistrés ont été définies», a déclaré le Premier ministre, hier, lors de cette réunion.

Le gouvernement malgache se déclare prêt à faire face au cyclone. «L'objectif est de ne pas attendre l'impact pour agir. Dès que le risque est identifié, une coordination nationale de la riposte est engagée. Les ressources financières à mobiliser ont été évaluées, aussi bien pour la phase d'urgence que pour la reconstruction avant et après le passage du cyclone», enchaîne-t-il.

L'ensemble des ministres est appelé à se mobiliser aux côtés de la population. Sur les 29 membres du gouvernement, des groupes de cinq ministres par province ont été désignés pour assurer la coordination sur le terrain.

Ils ont du pain sur la planche. À en croire les prévisions de la trajectoire de Gezani, des régions déjà balayées par le cyclone tropical Fytia il y a dix jours, et dont les habitants ne se sont pas encore relevés, seront la cible d'un autre cyclone. L'ampleur des dégâts pourrait doubler.

