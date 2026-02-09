Madagascar: PFL 5e journée - Disciples FC et Cosfa conservent la tête

Inamovibles. Les leaders des conférences, Cosfa dans le Nord et Disciples FC dans le Sud, conservent leur fauteuil de leader à l'issue de la cinquième journée de la phase de poules de la Pure Play Football League. Premier de son groupe, Disciples FC a été en déplacement pour affronter sa dauphine, AS Sainte-Anne, hier à Iavoloha. L'équipe de Vakinankaratra poursuit son parcours sans faute avec cinq victoires en autant de rencontres. Les hommes du coach Mamisoa Razafindrakoto se sont imposés 5 buts à rien.

Disciples FC a mené 1 à 0 à la pause, but inscrit par Tsila (32e). Ce dernier a réalisé un doublé en transformant un penalty suite à une faute dans la surface sur Fabrice (54e). Sainte-Anne a joué à dix durant le temps restant.

Le Barea Chan, Tino, a lui aussi signé un doublé en seconde période (77e, 91e). Fabrice a été l'auteur du quatrième but (84e). Avec ce succès, Disciples FC reste ainsi intouchable en tête du groupe, crédité de 15 points, tandis que Sainte-Anne perd une place et se trouve au troisième rang (10 points, +1).

Imbattable à domicile

Le club champion en titre, Elgeco Plus, grimpe pour sa part d'une marche et occupe la place du dauphin (10 points, +3) après sa victoire à domicile contre CFFA. L'équipe d'Andoharanofotsy a pourtant déjà mené 2 à 0 au retour des vestiaires.

Dans la conférence Nord, Cosfa creuse petit à petit l'écart. Enregistrant 12 points, les Militaires occupent sereinement la pole position. Cosfa a défait sur son terrain Fosa Juniors FC par 5 à 3 à Betongolo. Ce club d'Analamanga a mené 3 à 1 à la pause grâce au doublé de Riva (8e, 27e) et au but signé Toky (17e). Les deux autres buts en seconde mi-temps ont été l'oeuvre de Fetra (62e) et Francis (68e). Les auteurs des buts des Félins du Boeny ont été Orlando (45e), Théo (54e) et Jeannot (55e).

Ajesaia grimpe d'une marche et se hisse à la deuxième place après sa victoire 3 à 0 contre Tsaramandroso Formation FC à Antaninkatsaka. Ricka a ouvert le score à la 39e minute. Les deux autres buts ont été marqués dans les cinq dernières minutes, réalisations de Saviola (89e) et Coco (93e). Dans la même poule, FC Rouge a enregistré sa première victoire, 1 à 0, hier face à Tawa Group Boss Club d'Atsinanana, grâce à un but de Tinho (15e). Le club d'Analamanga escalade ainsi d'une marche et se trouve au cinquièmerang.