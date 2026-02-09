Madagascar: Taekwondo/Open de poissy- Soamiangaly décroche la médaille d'or

Une belle et première médaille d'or de l'année après six mois sans podium. La jeune expatriée de l'Académie Grand-Lyon en France, Soamiangaly Rabeson, âgée de 16 ans et engagée dans la catégorie des juniors -52 kg, a remporté samedi la médaille d'or de l'Open international & labellisé de Poissy dans le département des Yvelines.

Sous le drapeau malgache, Soa a défait par 2 à 0 la Française Marion du club Auvergne-Rhône-Alpes Taekwondo en finale. En demi-finales, elle s'est imposée 2 à 0 contre la Française Fanny Yang des Amis du Taekwondo de l'Île-de-France. En quarts de finale, Soa a battu Kiara Lungarella de Corse Taekwondo Ghis après sa victoire d'entrée contre Noheila Guillaume du Centre-Val de Loire-Orléans.

La fille de Liva Rabeson, triple champion de France en Master II deux fois puis Master III, avait arraché la médaille d'argent lors de sa participation à cet Open en début février 2025, dans la catégorie des juniors -46 kg. En fin 2024, elle avait remporté la médaille de bronze à la coupe de l'ambassadeur.

Dans son calendrier, Soamiangaly disputera trois compétitions dans les deux prochains mois à savoir l'Open international de Strasbourg en Alsace les 28 et 29 mars, l'Open international de Dreux les 18 et 19 avril et l'Open international de Vitry les 25 et 26 avril, outre les différents stages, entre-temps.