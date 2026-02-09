Sénégal: Près de 3 milliards de FCfa distribués à environ 3000 personnes

La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) a financé près de 3.000 personnes dans les régions de Tambacounda et de Kédougou, pour une valeur de plus de 2 milliards de FCfa.

Donner des réponses positives à la question de l'emploi des jeunes et financer des femmes reste l'un des objectifs de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj).Dans un document qui nous est parvenu, le vendredi 6 février 2026, entre avril 2024 et décembre 2025, la structure s'est largement déployée dans les régions de Tambacounda et de Kédougou pour soutenir les populations.

Dans la première, elle a financé 1987 bénéficiaires pour 3.100 crédits sur la période considérée, avec une prédominance marquée des femmes qui représentent 73,2 % des attributaires et concentrent 59,7 % du volume global des financements. La Der/Fj a mis ses interventions sur des secteurs à fort impact économique et social comme l'artisanat et tant d'autres activités lucratives.

Dans le secteur agricole, elle a indiqué que « l'appui ciblé concerne des périmètres de production de grande envergure pouvant atteindre 45 hectares à travers l'accès durable à l'eau, l'installation de pompes solaires, la sécurisation des sites et le renforcement des capacités productives, contribuant à une agriculture plus résiliente et compétitive ».

Elle accompagne également « le développement du secteur touristique afin de résorber les déserts hôteliers en finançant, à hauteur de 20 à 50 millions de FCfa, le renforcement de complexes d'hébergement avec des retombées directes sur l'attractivité de la destination et l'emploi des jeunes et des femmes ».

Enfin, dans le cadre du programme national de financement pour l'ouverture de 97 pharmacies sur l'ensemble du territoire, la Der/Fj a soutenu « l'implantation d'officines dans la région, contribuant à la lutte contre le désert sanitaire et pharmaceutique et à la création d'emplois pérennes ».

À Kédougou, « les interventions ont permis de financer 995 bénéficiaires pour 1.443 crédits entre avril 2024 et décembre 2025, pour un volume global de plus de 1,05 milliard de FCfa ».

Dans cette région, « les femmes représentent 59,9 % des attributaires et près de la moitié du volume des financements ».

Dans le document de la Der/Fj, on souligne que « les projets accompagnés à Kédougou couvrent des secteurs clés du développement local, en particulier l'agriculture (maraîchage, arboriculture et grandes cultures), avec l'appui aux exploitations agricoles de petite et moyenne taille, comprises entre 1 et 5 hectares, favorisant ainsi l'accès à l'eau, l'amélioration des rendements et la professionnalisation des producteurs ».