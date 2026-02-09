Sénégal: Education physique et sportive - Un facteur d'équilibre (2/3)

Pour Coumba Camara, professeur d'éducation physique et sportive (Eps), le sport en milieu scolaire dépasse largement la simple activité physique. Véritable outil pédagogique, il participe au développement intellectuel, social, émotionnel et citoyen de l'élève, tout en favorisant l'inclusion, la cohésion et l'apprentissage des valeurs fondamentales de la vie en société.

Le sport scolaire constitue, selon Coumba Camara, « un puissant levier de développement chez l'élève dans sa globalité ».À travers les cours d'Eps, les apprenants sont confrontés à des situations variées qui sollicitent l'analyse, la réflexion et la prise de décisions rapides. « La pratique régulière de l'activité physique et sportive améliore la concentration et facilite la mémorisation intellectuelle », souligne-t-elle, insistant sur les bénéfices cognitifs directs du sport à l'école.

Au-delà de l'intellect, l'Eps joue un rôle essentiel dans l'équilibre émotionnel et social des élèves. Elle permet notamment de canaliser l'énergie, en particulier chez les plus jeunes. « Elle aide l'élève à se libérer de son trop-plein d'énergie, à vaincre l'égocentrisme et à faciliter son intégration sociale », explique Mme le professeur. Les jeux et activités sportives deviennent ainsi des espaces d'apprentissage du vivre-ensemble.

La dimension sociale du sport est également centrale dans son analyse. En plus du développement des qualités physiques, la pratique sportive favorise « la camaraderie agissante, la solidarité et la communication à travers les jeux ». L'organisation des activités sportives apprend aussi aux élèves à diriger, à s'organiser et à respecter des règles collectives.

« On inculque aux apprenants l'esprit d'équipe, le sentiment d'appartenance et des valeurs intrinsèques telles que le courage (Diom), la dignité, la résilience, le respect de soi et de l'autre », affirme-t-elle, rappelant l'importance des références culturelles dans l'éducation par le sport.

Pour Coumba Camara, l'enseignant d'Eps occupe une place stratégique dans ce dispositif. « L'enseignant d'Eps est avant tout un éducateur », insiste-t-elle, soulignant que la mission de ce dernier rejoint celle de tout enseignant à savoir : former des citoyens responsables, capables de contribuer au développement économique et social du pays.

À ce titre, le professeur d'Eps doit être un modèle pour les apprenants. « À travers les activités sportives, il doit créer un climat sain avec des règles claires, associant sanctions et récompenses, et développer des compétences de vie chez l'élève », précise-t-elle. Mme Camara met surtout l'accent sur l'apprentissage de la résolution pacifique des conflits.

L'inclusion, dit-elle, constitue aussi un pilier fondamental de l'Eps. « Les cours doivent permettre à chaque élève de s'exprimer au meilleur de ses possibilités, à travers une pratique sportive accessible à tous », a-t-elle indiqué.

Cette approche inclusive repose, selon elle, sur des principes tels que la présence effective aux cours, la participation active ou passive, la réussite dans la pratique et le soutien apporté aux camarades en difficulté. Autant d'éléments qui font de l'Eps un espace d'égalité, de solidarité et de valorisation de chaque apprenant.

À travers cette analyse, Coumba Camara réaffirme ainsi le rôle central du sport à l'école : un outil éducatif complet, au service de la réussite scolaire, de la cohésion sociale et de la formation du citoyen.