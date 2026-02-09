Sénégal: Rennes se sépare d'Habib Beye, Franck Haise pressenti pour prendre la relève

Le Stade Rennais a officiellement mis fin à la collaboration avec son entraîneur principal Habib Beye, arrivé en janvier 2025 à la tête de l'équipe bretonne.

La décision, confirmée par un communiqué du club, intervient deux jours après la défaite 3-1 à Lens, la quatrième consécutive pour Rennes en Ligue 1.

Selon RMC Sport et l'Equipe, les dirigeants rennais ont notifié lundi matin à Habib Beye et à son staff leur mise à l'écart. Le communiqué du club précise : « Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l'endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza. » En attendant la décision définitive, les séances d'entraînement seront assurées par Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand, membres du staff technique du club.

De fortes attentes non comblées

Habib Bèye a été nommé à la tête du club breton le 30 janvier 2025, alors que Rennes occupait la 16e place de Ligue 1 après 19 journées. En l'espace de 15 matchs, l'ancien international sénégalais est parvenu à redresser la situation en hissant les Rennais à la 12e place avec 41 points au terme de la saison, assurant ainsi le maintien du club dans l'élite. Reconduit pour la saison suivante, il a, malgré des tensions au sein de l'effectif, réussi à stabiliser l'équipe. Il quitte finalement Rennes alors que le club occupe la sixième place du championnat avec 31 points après 21 journées.

Franck Haise pressenti

Toujours selon RMC Sport, Franck Haise, libre depuis son départ de l'OGC Nice, est le grand favori pour succéder à Habib Beye. Apprécié pour sa philosophie de jeu et sa capacité à développer les jeunes talents, l'ancien coach lensois pourrait rapidement être nommé, dans l'optique de relancer le projet rennais et de stabiliser une équipe en perte de confiance.