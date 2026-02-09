Madagascar: Basket-ball/Manalinarivo Fanasinjaka - L'intelligence artificielle au service de l'analyse des performances

L'ENI Fianarantsoa a abrité la soutenance d'un brillant mémoire sur l'intelligence artificielle et la performance sportive. Un travail de qualité, effectué par un joueur de la Dream Team New Hope, Manalinarivo Fanasinjaka, autour du thème « Réalisation d'une plateforme permettant l'aide à l'analyse des performances des joueurs en basket-ball ».

Le basket-ball malgache entre progressivement dans l'ère du numérique dans le pays. Présenté le 13 janvier 2026, le travail de Manalinarivo Fanasinjaka, intitulé « Réalisation d'une plateforme permettant l'aide à l'analyse des performances des joueurs en Basket-ball », a obtenu la mention Très Bien du jury. Une grande fierté pour son club, Dream Team New Hope, et pour Narindra Randrianarisoa, alias Rina, la personne à qui il a appris le basket pour la première fois, au Lycée Saint-Antoine Ankadifotsy.

À l'École nationale d'informatique de l'Université de Fianarantsoa, ce mémoire de fin d'études a marqué les esprits par son originalité et sa portée pratique. Inscrit en Master professionnel en intelligence artificielle, parcours Gouvernance et ingénierie de données, l'auteur a choisi de mettre la technologie au service du sport. Dans un contexte où l'analyse des matchs repose encore largement sur l'observation et l'expérience des entraîneurs, ce projet propose une approche structurée fondée sur l'exploitation intelligente des données.

« Le système développé vise à collecter, traiter et interpréter automatiquement les informations issues des matchs et des entraînements. À partir de vidéos, la plateforme utilise des outils modernes d'intelligence artificielle, notamment Roboflow, pour annoter les actions de jeu et entraîner des modèles de détection d'objets capables d'identifier le joueur, le ballon et le panier. Ces données sont ensuite transformées en indicateurs de performance clairs et exploitables », a mentionné Manalinarivo Fanasinjaka.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Adaptée aux besoins des clubs

La plateforme s'adresse à plusieurs profils d'utilisateurs. Les entraîneurs et analystes disposent d'outils fiables pour suivre l'efficacité offensive, défensive et la mobilité des joueurs. Les basketteurs bénéficient d'un retour personnalisé favorisant leur progression individuelle. Les dirigeants, quant à eux, peuvent s'appuyer sur ces informations pour orienter les décisions stratégiques du club. Au-delà de l'aspect technique, le mémoire se distingue par sa rigueur méthodologique et sa vision à long terme.

Les exigences de fiabilité, de sécurité des données, d'accessibilité et d'évolutivité ont été intégrées dès la conception. Le prototype réalisé démontre la faisabilité d'une solution adaptée aux réalités des clubs malgaches et ouvre la voie à des extensions futures, telles que l'analyse biomécanique ou le suivi collectif avancé. Ce travail s'appuie également sur l'expérience sportive de son auteur. Ancien joueur de Dream Team New Hope au palmarès impressionnant, multiple champion avec ce club et vainqueur du Challenge national FIBA 3x3 Afrique U18 en 2018, Manalinarivo Fanasinjaka incarne le lien entre terrain et innovation.

« En définitive, ce mémoire illustre comment l'intelligence artificielle peut devenir un levier stratégique pour la professionnalisation du Basket-ball à Madagascar, en conciliant performance sportive, gouvernance des données et excellence académique. Il confirme aussi la capacité des jeunes chercheurs malgaches à innover localement tout en répondant aux standards internationaux actuels du sport moderne compétitif mondial », a conclu l'auteur.