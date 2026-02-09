Madagascar: Pureplay Football League - Disciples FC en roue libre, Elgeco Plus renversant

9 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La cinquième journée du championnat de Madagascar, Pureplay Football League, a tenu toutes ses promesses ce week-end. Les sept rencontres programmées se sont déroulées sans encombre, offrant spectacle et rebondissements.

Dans la conférence Sud, Disciples FC poursuit son parcours parfait. Le club de Vakinankaratra a infligé une lourde défaite à l'AS Sainte-Anne, 5-0, au stade d'Iavoloha. Avec cinq victoires en autant de matchs, les protégés de Mamisoa Razafindrakoto restent solidement installés en tête. Au By-pass, Elgeco Plus a signé une victoire spectaculaire face au CFFA Andoharanofotsy.

Menés 2-0 à l'heure de jeu, les joueurs de Careca Rafanomezantsoa ont renversé la situation grâce à un doublé de Zola (80e et 81e), puis deux buts de Balita (87e et 90+3e), s'imposant finalement 4-2. Mama FC a également assuré l'essentiel en battant le COSPN 1-0 à Imerintsiatosika, tandis qu'USCAFOOT et Antimo Record se sont quittés sur un nul (1-1) à Alarobia.

Dans la conférence Nord, le FC Rouge a décroché sa première victoire en dominant le TGBC à Iavoloha. Cosfa, de son côté, a pris le dessus dans un match prolifique, s'imposant 5-3 à Betongolo. Enfin, AJESAIA a confirmé sa solidité en battant Tsaramandroso FC 3-0 à Itaosy.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.