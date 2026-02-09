Madagascar: Pureplay Football League - Disciples FC en roue libre, Elgeco Plus renversant

La cinquième journée du championnat de Madagascar, Pureplay Football League, a tenu toutes ses promesses ce week-end. Les sept rencontres programmées se sont déroulées sans encombre, offrant spectacle et rebondissements.
Dans la conférence Sud, Disciples FC poursuit son parcours parfait. Le club de Vakinankaratra a infligé une lourde défaite à l'AS Sainte-Anne, 5-0, au stade d'Iavoloha. Avec cinq victoires en autant de matchs, les protégés de Mamisoa Razafindrakoto restent solidement installés en tête. Au By-pass, Elgeco Plus a signé une victoire spectaculaire face au CFFA Andoharanofotsy.
Menés 2-0 à l'heure de jeu, les joueurs de Careca Rafanomezantsoa ont renversé la situation grâce à un doublé de Zola (80e et 81e), puis deux buts de Balita (87e et 90+3e), s'imposant finalement 4-2. Mama FC a également assuré l'essentiel en battant le COSPN 1-0 à Imerintsiatosika, tandis qu'USCAFOOT et Antimo Record se sont quittés sur un nul (1-1) à Alarobia.
Dans la conférence Nord, le FC Rouge a décroché sa première victoire en dominant le TGBC à Iavoloha. Cosfa, de son côté, a pris le dessus dans un match prolifique, s'imposant 5-3 à Betongolo. Enfin, AJESAIA a confirmé sa solidité en battant Tsaramandroso FC 3-0 à Itaosy.