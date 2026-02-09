Madagascar: Basketball - Manalinarivo Fanasinjaka soutient l'évaluation par l'IA

Le passionné de la balle orange, Manalinarivo Fanasinjaka, a obtenu son diplôme de Master professionnel mention intelligence artificielle, parcours sur la gouvernance et l'ingénierie de données, le 13 janvier à l'École nationale d'informatique à l'Université de Fianarantsoa. Il obtient une note de 18,58 avec comme thème de soutenance « la réalisation d'une plateforme permettant l'aide à l'analyse des performances des joueurs en basketball ».

Il a créé un logiciel capable de détecter des mouvements, de collecter des données statistiques et d'analyser les performances d'un joueur. «Les équipements ne sont pas coûteux car on peut utiliser un smartphone au lieu d'une caméra pour filmer.

Ce portable est connecté à un autre téléphone, un ordinateur ou une tablette contenant l'application, avec un modèle de détection d'objet», explique Fanasinjaka. « L'avantage de cette application est la facilitation d'un suivi statistique plus détaillé des performances durant un match ou un entraînement, qui peut être représentée en graphique, par exemple les statistiques sur les tirs, l'emplacement et l'angle du tir, la technique de tir, les passes décisives, les rebonds, ... », a-t-il souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Âgé de 25 ans, le jeune technicien supérieur spécialiste en data tâchera d'apporter son aide à son club de basket, Dream Team, au sein duquel il assure depuis des années la responsabilité d'aide-coach afin de moderniser la gestion du club sur le plan technique.

« On peut aussi utiliser l'application dans l'amélioration de la gestion financière et logistique pour éviter d'archiver des documents de données sur papier », ajoute-t-il. Dans sa carrière de joueur, Fanasinjaka était champion de Madagascar U16 en 2016 et élu MVP, champion national U18 et U20 en 2018.